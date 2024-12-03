南韓宣布戒嚴　行政院：持續掌握情資、確保各項安全情勢

▲南韓宣布戒嚴，南韓軍隊示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

南韓政府於今（3日）晚間宣布戒嚴，引發國際關注。對此，行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統已指示國安團隊持續關注可能發展並為有效因應，政院也將持續掌握相關情資，有效確保各項安全情勢，請民眾放心。

南韓總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴，並封鎖國會大樓，禁止議員出入。尹錫悅晚間在龍山青瓦台發表緊急講話，指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府。他說「我宣布緊急戒嚴，以立即剷除掠奪我國人民自由和幸福的無恥親北韓的反國家勢力」、「我將保護自由的大韓民國免受朝鮮共產主義勢力的威脅，保護大韓民國的自由、憲法及秩序」。

他還表示，這不僅是世界上任何國家都沒有的情況，也是南韓建國以來從未有過的，反國家勢力通過恐嚇法官、彈劾檢察官等方式癱瘓司法運作，還彈劾了多名政府部門首長，在審理國家預算上，竟忽視了打擊犯罪、維護人民生活公共秩序的所有主要預算，損害了國家基本職能，使國家陷入困境。

南韓最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明向國民喊話，號召南韓人民前往國會、保護國會。韓聯社指出，稍早國會大樓外已聚集上百人，並與軍警爆發推擠衝突。