　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南韓宣布戒嚴　行政院：持續掌握情資、確保各項安全情勢

▲▼南韓宣布戒嚴，南韓軍隊示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓宣布戒嚴，南韓軍隊示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

南韓政府於今（3日）晚間宣布戒嚴，引發國際關注。對此，行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統已指示國安團隊持續關注可能發展並為有效因應，政院也將持續掌握相關情資，有效確保各項安全情勢，請民眾放心。

南韓總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴，並封鎖國會大樓，禁止議員出入。尹錫悅晚間在龍山青瓦台發表緊急講話，指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府。他說「我宣布緊急戒嚴，以立即剷除掠奪我國人民自由和幸福的無恥親北韓的反國家勢力」、「我將保護自由的大韓民國免受朝鮮共產主義勢力的威脅，保護大韓民國的自由、憲法及秩序」。

他還表示，這不僅是世界上任何國家都沒有的情況，也是南韓建國以來從未有過的，反國家勢力通過恐嚇法官、彈劾檢察官等方式癱瘓司法運作，還彈劾了多名政府部門首長，在審理國家預算上，竟忽視了打擊犯罪、維護人民生活公共秩序的所有主要預算，損害了國家基本職能，使國家陷入困境。

南韓最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明向國民喊話，號召南韓人民前往國會、保護國會。韓聯社指出，稍早國會大樓外已聚集上百人，並與軍警爆發推擠衝突。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　親綠側翼：我們是不是可以比照？

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

南韓突宣布戒嚴　外交部：與友盟國家密切聯繫、持續關注發展

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

南韓宣布戒嚴　行政院：持續掌握情資、確保各項安全情勢

南韓宣布戒嚴！國安團隊即時掌握　賴清德指示持續關注發展

幕後／馬紹爾長年許願台灣幫建置「洗腎中心」　賴清德開綠燈

賴清德訪馬紹爾帶3大禮包　幫買飛機、建豬宰場、加碼獎學基金

女學生見馬龍暴動！陸媒竟酸「像進了盤絲洞」！中山女高嚴正抗議

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

盧秀燕道歉了！學生遭警帶走惹議　請教育局訂出SOP

民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　親綠側翼：我們是不是可以比照？

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

南韓突宣布戒嚴　外交部：與友盟國家密切聯繫、持續關注發展

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

南韓宣布戒嚴　行政院：持續掌握情資、確保各項安全情勢

南韓宣布戒嚴！國安團隊即時掌握　賴清德指示持續關注發展

幕後／馬紹爾長年許願台灣幫建置「洗腎中心」　賴清德開綠燈

賴清德訪馬紹爾帶3大禮包　幫買飛機、建豬宰場、加碼獎學基金

女學生見馬龍暴動！陸媒竟酸「像進了盤絲洞」！中山女高嚴正抗議

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

快訊／南韓總統未宣布解嚴！在野議員發表演說「會堅守國會位置」

民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　親綠側翼：我們是不是可以比照？

韓國迅速宣布解嚴...KeSPA盃應正常舉行、中華隊將碰強敵DK

戒嚴利空！在美掛牌韓企臉綠　MSCI韓指ETF刷52周新低

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

快訊／南韓戒嚴！韓國交易所周三正常交易　全國正常上班上課

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

「魔王停車場」休旅後輪懸空　駕駛卡住打倒車檔驚險駛進

政治熱門新聞

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

王世堅爆氣反廢死：殺人償命　遭民眾狂噓

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

南韓宣布戒嚴　行政院：持續掌握情資、確保各項安全情勢

南韓突宣布戒嚴　外交部：與友盟國家密切聯繫、持續關注發展

民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

南韓戒嚴！　賴清德指示國安團隊持續關注發展

中山女高遭陸媒酸盤絲洞！校方嚴正抗議

幕後／馬紹爾長年許願台灣幫建置「洗腎中心」　賴清德開綠燈

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

陸生賀「中國台北隊」12奪冠挨轟　盧秀燕說話了

高市府離職人數六都第2！公務員出國得on call

賴清德訪馬紹爾帶3大禮包　幫買飛機、建豬宰場、加碼獎學基金

更多熱門

相關新聞

民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴，沒想到民進黨卻發文護航，稱尹錫悅是「守護自由憲政體制」才戒嚴，事後被罵緊急刪文。然而，民進黨文章PO出期間，許多側翼也紛紛發文，將韓國與台灣的情況類比，讓眾多支持者留言支持戒嚴的決定。

戒嚴利空！在美掛牌韓企臉綠　MSCI韓指ETF刷52周新低

戒嚴利空！在美掛牌韓企臉綠　MSCI韓指ETF刷52周新低

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓突宣布戒嚴　外交部：與友盟國家密切聯繫、持續關注發展

南韓突宣布戒嚴　外交部：與友盟國家密切聯繫、持續關注發展

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

關鍵字：

南韓影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

即／南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕與會議員

即／韓交易所周三正常交易　全國正常上班上課

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

高雄旅行團碰上南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

南韓戒嚴！國會過半數同意可要求解除

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓總統尹錫悅宣布戒嚴　白宮回應了

即／南韓戒嚴國會爆衝突！軍隊突撤離「民眾狂拍手」

尹錫悅宣布戒嚴原因曝！國會擋預算、彈劾

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」

更多

最夯影音

更多

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面