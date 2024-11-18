快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署針對5縣市發布豪大雨特報，因東北季風影響，今（18）日台北市山區及宜蘭市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市（汐止區）、宜蘭地區、綠島、蘭嶼及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。另外，氣象署也針對12地區發布陸上強風特報，呼籲民眾注意。

豪雨地區

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台北市、宜蘭縣

大雨地區

新北市、宜蘭縣、基隆市、台東縣

強風特報

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署也發布陸上強風特報，18日晚上至20日上午，影響區域包括：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

氣象署指出，東北風明顯偏強，彰化、雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，桃園至臺中沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、臺南、東半部沿海空曠地區及新竹至雲林亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。