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諷刺！「爆乳黃牛人妻」曾助警抓假票　夫妻月收200萬竟不夠花

天王周杰倫睽違7年在大巨蛋舉辦演唱會，10月23日才啟售，卻有黃牛早在9月底就向VIP客人傳送「早鳥優惠」。（圖／翻攝自網路）

▲天王周杰倫睽違7年在大巨蛋舉辦演唱會，10月23日才啟售，卻有黃牛早在9月底就向VIP客人傳送「早鳥優惠」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

天王周杰倫睽違7年舉辦2024年巡迴演唱會，其中一場將在北市大巨蛋舉辦，更是大巨蛋的首場演唱會，消息一出瞬間引發歌迷轟動，不少人找來朋友家人帳號，在票券開售當天摩拳擦掌，只為搶到一張票，但多數人只能看著不斷轉圈圈的頁面哀號，網路上黃牛票更是滿天飛，一張票一度喊到30萬元天價。北市刑大科偵隊日前出手逮獲全台最大黃牛夫妻檔劉男和張女，他們竟早在售票日之前就開出「預購票」，喊出「早鳥優惠」，如今雙雙落網，其丈夫也因此成為全台首位賣黃牛票而遭到羈押的人。

諷刺的是，張姓女子還曾在2015年間與刑事局合作攜手逮獲販售「江蕙封麥演唱會」假票的3名嫌犯。張女自豪表示，假票印的唯妙唯肖，只差票券上並無「寬宏售票」的浮水印，她還被警察誇讚是「正義使者」，更強調買票一定要找「信得過的賣家買」，「不然就只能站在外面聽聲音了」，孰料9年後當初的正義使者卻反遭警方逮捕。

從2人所經營的社群軟體來看，張姓女子不但以自己的名字經營帳號，更不止「代購」演唱會門票，只要是熱門搶手的物品，如陳耀訓蛋黃酥等全都可以代搶；演唱會門票版圖更擴大至國外，他們疑似聘請國內外工程師幫忙撰寫程式，以電腦軟體搶票，轉手票價更沒有規律，完全視演唱會或商品的熱門程度，隨心情喊價，平均每張票價至少都高於原票價的4至5倍。

據悉，夫妻2人月入至少上看200萬元，不過2人炫富的方式卻相當另類，出入不以豪車代步，也未看見有名牌包等奢侈品，反而將一切花費全用在吃、住與醫美，入住飯店最低必須5星級，更利用面交票券的機會，飛往國外在當地搖滾區內參與巨星演唱會，入住豪奢酒店、享用澎湃大餐，2人被捕的當下，甚至原定隔天飛往東南亞聽劉德華演唱會，讓黃牛老公劉男也因此感嘆「賺不夠她花」。

北市刑大日前逮獲號稱全台最大的黃牛夫妻檔，從張女的臉書社群中發現，張女經常入住五星級酒店、吃豪奢大餐。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲北市刑大日前逮獲號稱全台最大的黃牛夫妻檔，從張女的臉書社群中發現，張女經常入住五星級酒店、吃豪奢大餐。

據了解，劉姓夫妻檔在臉書與Line上經營「代購」票券長達11年之久，號稱全台最大，粉絲突破5萬人，更打出「保證有票」的信譽保障，周杰倫演唱會10月23日才啟售，但劉姓夫妻檔卻早在9月底就開始公布預購消息，甚至喊出「早鳥優惠」，一張售價6880元的票喊出4萬元至6萬元的價碼，票價還會根據演唱會舉辦在平日或假日作調整，讓不少「老顧客們」紛紛詢問下單。

等到正式售票的當天，劉姓夫妻檔相當忙碌，除要處理「早鳥優惠」的票券外，也同時在各個臉書社團平台PO出貼文強調周杰倫票券只賣「熟客」和「VIP」，更歡迎網友拿其他熱門演唱會票券如劉德華、張惠妹、2NE1等來互換補差價，「只要有票都可以生給你」。劉男在貼文最後還不忘提醒網友，「慎選『代購』」以免遭詐。

不過劉姓夫妻檔的代購行為早已被警方盯上，10月23日周杰倫演唱會啟售後，2人在短短2小時內就收到82組人下訂，光訂金就高達150萬元，搖滾區座位票價一張喊到10萬，2人一邊忙著登記收訂，一邊入住一晚要價1萬餘元的五星級飯店，好不愜意，未料卻被警方雙雙逮捕。2人落網後，劉男堅稱一切事務都是由他處理，老婆並不知情，更強調自己不是黃牛，只是「代購」，根本沒有賺很大，還哭窮說自己有上千萬的負債要還，移送地檢署後北檢聲押獲准，而其張姓老婆則被以20萬元交保。

張女被逮後儘管堅稱自己不知情，但其早在2015年就已在販售黃牛票，甚至還自稱是「正義使者」，曾協助刑事局逮獲江蕙封麥演唱會販售假票的嫌犯。（圖／翻攝自當事人社群）

▲張女被逮後儘管堅稱自己不知情，但其早在2015年就已在販售黃牛票，甚至還自稱是「正義使者」，曾協助刑事局逮獲江蕙封麥演唱會販售假票的嫌犯。

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