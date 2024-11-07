「性侵少女」男藝人現況曝光　西門町住處激情10分鐘

▲知名男團選秀節目的L姓男藝人因和12歲少女性交，二審遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉國吏／綜合報導

一位L姓男藝人涉嫌在西門町住處跟12歲少女發生性行為10分鐘，被判刑4年。事件曝光後男藝人火速關閉IG，經紀人則表示會再提起上訴。男藝人曾經參加知名男團選秀節目，不過從判決書中可以看到男藝人現況並沒想像中好，大學畢業後只能在餐廳打工。

根據判決書指出，法官透露過去L男就曾在2019年7月間透過交友軟體，認識未滿14歲的女生並發生關係，所以L男在前案警詢時就表示，他因在未滿18歲時，就曾和未滿14歲的人發生性行為，所以很清楚不能碰未滿14歲的女生，後來該案經不處分確定。

法官認為，L男既然知道和未成年性交觸法，不可能會隨便自承犯罪，小安也沒有誣陷他的動機，加上小安下體驗出傷痕也和證詞相符，判L男犯行屬實，審酌他否認犯行，沒有悔意，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處4年徒刑。可上訴。

另外判決書也透露L姓男藝人現況，大學畢業後目前在餐廳打工，月收20000-25000元。L男經紀人則回應：「我們這邊因為剛得知事情，而且有了解到事實與判決書有出入，所以接下來將交由我司的顧問律師提起上訴，爭取還給藝人清白的機會，若三審定讞後仍然是這個結果，該做的我們會做，也會承擔相應的責任，非常感謝。」不過，在案件曝光後，L男已經火速關閉IG避風頭。

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