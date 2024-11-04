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街邊神秘彩虹招牌究竟賣啥！他曝親身參加經歷　女網紅疑也是成員

▲▼街邊神秘彩虹招牌店面的內幕。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）

▲街邊神秘彩虹招牌究竟賣啥，知情人士曝光內幕。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）

記者趙蔡州／綜合報導

有網友近日在臉書分享一張照片，內容是路邊一個綠色底、彩虹色文字招牌，上面寫著「世界AI總署」，讓許多人看了好奇「裡面究竟是賣什麼」。對此，有知情人士特別寫下長文分享親身經歷，表示「世界AI總署」其實隸屬一個組織，店內除了販售民俗小物，也會開設心靈探索課程或舉辦活動。

原PO在臉書社團「我是東湖人」分享的照片，拍攝地點位在台北市內湖區成功路五段，路邊店面的綠色底的招牌上，使用彩虹色文字寫下「世界AI總署」，店門口插著數根旗幟，兩側玻璃裝上貼著海報，外觀讓人完全看不懂這一間店究竟提供什麼服務。

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對此，有網友分享，這些彩虹字體的招牌加上令人費解的店名，例如「世界AI總署」、「第二專長第三專長」、「亞特蘭提斯帝國」等，其實都隸屬於梅花基金會，是一個相信外星和隕石力量的宗教團體，一般會提供易經卜卦和塔羅牌等占卜，還有刀療、光療等服務。

▲▼街邊神秘彩虹招牌店面的內幕。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）

▲▼街邊神秘彩虹招牌店面的內幕。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）

▲網友分享自己加入「亞特蘭提斯帝國」的經歷。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）

也有知情人士特別寫下長文，分享自己加入「亞特蘭提斯帝國」的經歷，表示事情發生在2023年8月左右，當時他因為前公司，工作的狀況不是很好，每天都處在被罵的環境當中，後來有朋友找他近況，談到可以用命理的方式協助他運勢變順，後來真的發生了一些事件，讓他決定加入。

他說，加入後組織會請他每固定一個時間去做免費志工，免費志工也只是負責打雜、丟垃圾，偶爾梅花大師（組織創立者）來的時候需要去接待賓客，然後抄寫筆記，原本這些都沒有什麼，直到後來負責帶領他的人開始扯上金錢，說要「審判」、「祭改」，才讓他開始起疑。

另一間詭異的點是，他發現跟自己同一個小組的朋友B被要求進行音樂靈修，靈修時佈置的飾品不便宜，一幅AI畫出來的畫動輒1、2萬，貴的需要幾十萬，朋友B買回去之後，還要把畫掛到指定地點，整個就非常的奇怪，也因為對於金錢的要求程度遠超他的想像，才讓他決定開始脫離。

▲▼街邊神秘彩虹招牌店面的內幕。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友挖出林瑄參加「亞特蘭提斯帝國」活動。（圖／翻攝自Dcard）

值得一提的是，YouTuber眾量級成員家寧近期因為捲入心靈課程風波，掀起外界對於相關課程或宗教團體的討論，有Dcard網友發現另一組網紅金針菇、林瑄疑似有加入亞特蘭提斯帝國的關聯組織，還在文章中貼出林瑄與其他社員的合照，引發網友熱議。

事實上，梅花基金會創立人梅花大師2004年曾因為被信徒指控斂財，一度躍上媒體版面而廣為人知，梅花大師自稱23歲時遇到一位四川法師啟蒙後，在了解自己的天命後開始廣收信徒，自稱會說六個星球以上的外星語言，曾經在記者訪問時「當場直通天庭」，轉述外太空神明對319槍擊案的看法。


 

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