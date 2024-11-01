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南投4獵人失聯1天！搜救人員徒步入山「天候驟變」無功而返

▲▼南投4名獵人山區失聯逾24小時，搜救人員無功而返，明天繼續搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投4名獵人山區失聯逾24小時，搜救人員無功而返，明天繼續搜救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者鄧木卿、高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉法治村4名獵人在颱風前夕（10月30日）上山打獵，因栗西壩放水、溪水暴漲受困，原本預計昨天(31日)晚上7點回程，不料卻失聯，南投消防局11月1日申請直昇機協助空勘，但氣候不佳，無法起飛。4名搜救人員雖徒步入山搜尋，但下午天候驟變，且地形陡峭，小落石不斷，無功而返，將於明天繼續搜救。

法治村村民表示，4名族人10月30日早上前往卡社溪漁獵，跟家人說好10月31日晚上7時回程，但逾期未歸，立即通報119。

▲▼南投4名獵人山區失聯逾24小時，搜救人員無功而返，明天繼續搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局今天申請直昇機協助空勘，因氣候不佳，整備待命中；至於地面搜救人員（消防人員2人、林保署埔里工作站2人）上午8時23分由仁愛消防分隊出發，由卓社林道進入前往搜救，一行人行駛至卓社林道13.5k處，開始下切向最後已知點搜索，但下午氣候不佳，且小落石不斷。

經林保署埔里工作站人員與消防局評估，現場不適合紮營，先回仁愛分隊待命，11月2日持續申請直昇機空勘，若發現待救民眾，直接吊掛。若無法吊掛，則請直升機前往奧萬大，運送消防局2名搜救人員前往協助執行任務。

▲▼南投4名獵人山區失聯逾24小時，搜救人員無功而返，明天繼續搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投4名獵人山區失聯逾24小時，搜救人員無功而返，明天繼續搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

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