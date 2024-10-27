撞死人竟落跑！台中18歲BMW猴無照駕駛　肇事後自撞呆坐車內遭逮

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中市北屯區一名18歲白姓男子今(27日)駕駛BMW行經北屯路240巷口時，撞上一名50多歲行人，但他竟未停下車，還直接將人輾過，造成行人傷重不治，而白男則肇事逃逸。警方獲報展開追緝，於此同時白男又於太平路上自撞，警方到場時，他呆坐車內當場遭逮。經查，白男無照駕駛，且向警方供稱，「不知道撞到人」，其家屬目前已趕抵警局了解狀況，全案詳細肇因仍待調查釐清。





▲白男駕駛BMW撞死行人還肇逃。（圖／記者許權毅攝）

白男今上午開車行經北屯路240巷口，撞上50多歲行人，行人當場彈飛至引擎蓋上，最終滾落地面，但白男卻未停車，還持續往前開，行人被捲入車底遭輾過，而透過監視器畫面可以看到，行人卡在車底還因此翻滾好幾圈，白男最後卻直接駛離現場。

據了解，白男當時正要拿東西返回太平住家，而該BMW為家中承租的車輛，事故發生後他肇事逃逸，卻又在15分鐘後於太原路上發生自撞，警方獲報到場時，比對車牌發現2起事故均為同輛車所為，而白男則呆坐在駕駛座上，當場遭到警方逮捕。

▲▼白男駕駛的BMW擋風玻璃碎裂，安全氣男也炸開，可能當時撞擊力道之猛烈。（圖／記者許權毅攝）

初步調查，白男目前無業，且無照駕駛，他遭逮後向警方供稱，「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，強調自己並未酒駕及毒駕，但警方仍對其尿送驗。另外，白男母親現也已趕抵警局了解狀況，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

至於死者部分，因其身上未有任何證件，警方詢問當地里長，卻都不認識該男子，目前身分仍在追查當中。