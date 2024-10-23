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台中「七期豪宅虐殺」影片流出　27歲男百萬夜景前喪命

19日台中七期命案，3煞被羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

▲19日台中七期命案，3煞被羈押禁見。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市27歲許姓男子，19日在台中七期房價五千萬的豪宅內遭3人虐死，3名兇嫌21日上午遭法院裁定羈押禁見。如今疑似虐殺影片曝光，畫面中許男被脫得只剩下一條內褲，雙手被反綁嘴巴被膠帶封住，眼前落地窗外就是七期百萬夜景。

台中市第六分局19日傍晚接獲報案，稱西屯區七期市政路上1處豪宅大樓，某住宅內傳出燃燒塑膠味道，警方獲報立即派員前往，進入屋內查訪時，赫見餐廳地板躺著1名男子，掀開被子後發現身上有多處傷痕，已明顯死亡。此外，現場還有大麻煙油、毒咖啡包、毒梅綻、K他命及有「喪屍煙彈」之稱的依托咪酯等多種毒品。當下剛施用完毒品的劉等3人反應遲緩，見警方到來除抗拒拘捕，還稱「以為許失溫才替他蓋被」。

經查，死者許男與主嫌劉男有毒品及債務糾紛，劉因多次追討欠款不成，於本月17日晚間將許男引誘約到劉男台中七期豪宅租住處協商，期間協商破裂，劉男與同夥將許男拘禁，期間以鋁製球棒、電擊棒毆打施虐，時間長達48小時，導致許男喪命。

如今疑似虐殺影片流出，畫面中許男遭3名惡煞以電擊棒、棍棒、空氣槍輪流施虐，許男點頭求饒，最後倒在地上奄奄一息，3煞仍不斷出聲恐嚇「裝死、上點麻藥就好，再不還錢送你去柬埔寨」等語。

最後，許男在落地窗外，眼前正是七期百萬夜景，漸漸失去生命。全案移送地檢署後，檢方認為以劉男為首的一行3人涉犯殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，21日法院裁定羈押禁見。

疑似許男被虐殺影片流出。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲疑似許男被虐殺影片流出。

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