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印度總理莫迪金磚峰會見普丁　籲迅速和平解決烏克蘭衝突

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪出席金磚國家（BRICS）峰會，喊話普丁盡速化解烏克蘭衝突。（圖／路透）

文／中央社

印度總理莫迪（Narendra Modi）22日出席在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會，他在與俄羅斯總統蒲亭會面時表示，希望烏克蘭衝突可以和平且「迅速」化解。

法新社報導，這場在喀山（Kazan）舉行為期3天的峰會，是俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來最大的國際盛事。蒲亭（Vladimir Putin）希望打造一個聯盟，挑戰西方的「霸權」。

莫迪在和蒲亭握手和擁抱之後說：「我們經常就俄羅斯和烏克蘭之間的衝突保持聯絡。」

莫迪還說：「我們相信爭議應該要以和平的方式化解。我們完全支持迅速恢復和平與穩定。」

蒲亭讚揚俄羅斯和印度「特殊的戰略夥伴關係」，並承諾建立進一步的關係。

自從爆發俄烏戰爭後，新德里當局小心翼翼走鋼索，一方面承諾對基輔的人道援助，一方面避免明確譴責俄羅斯的進攻。

印度以潛在的調停者自居，莫迪7月訪問莫斯科，8月訪問基輔，鼓勵雙方展開會談。

在喀山舉行的金磚峰會，將有包括中國國家主席習近平、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）等20多位國際領袖與會。

峰會主要議題包括中東衝突升高，以及蒲亭所提金磚國家主導的國際支付系統，要和環球銀行金融電信協會（SWIFT）抗衡。自從莫斯科2022年入侵基輔以來，俄羅斯銀行就被排除在這個國際支付系統之外。

克里姆林宮聲稱金磚國家峰會是外交的勝利，代表西方國家在俄烏衝突之後試圖孤立莫斯科的行動失敗。

土耳其9月宣布有意加入金磚國家組織，土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員，安卡拉當局與莫斯科和西方國家關係錯綜複雜。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）峰會前夕在家跌倒導致輕微腦出血，於最後一刻取消行程。

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