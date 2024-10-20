北車1樓大廳見「清潔人員蹲著刷地」：以後不走白格！兩派吵翻

▲清潔人員蹲在地板清掃。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

台北車站一樓有著明亮寬敞的黑白棋盤格大廳，是許多旅客聊天和用餐的地方，有網友日前經過大廳，看到清潔人員蹲在地板，洗刷白格子裡的黑色髒汙，讓她一陣鼻酸，心疼清潔人員，也決定以後不走白色格子了。對此，有網友贊同多走黑色格，但也有人認為，更應該走白色格，「這樣阿姨才不會失業」。

有網友在Threads發文，經果北車大廳，看到清潔人員蹲在地板上，洗刷白色格子上面的髒污，看到這畫面，讓她一陣鼻酸，忍不住想哭，「原來黑白棋盤是清潔人員這樣蹲在地板一直刷刷刷才有的嗎，以後都不走白色格子了」。

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貼文吸引了超過7千人按讚，有網友認為應該要多走白色格子，因為如果地板不髒，清潔人員就會失業，「以前也有很多人覺得麥當勞店員整理餐盤很可憐，全球很多城市都有人鼓勵市民要自行收拾餐盤，結果換來就是全面取消職位」、「太乾淨就不需要這麼多人事成本，然後阿姨失業」。

也有網友指出，黑地板也會髒，而且比起刻意避開白色格子，應該更注重大廳的乾淨、美觀，「車站不是讓人席地而坐的地方，本來就不應該在北車裡面佔地而坐，不但造成別人困擾，更有礙市容觀瞻」、「正因為清潔人員很辛苦，才要滿懷感激地使用！垃圾記得帶走就好」。

※貼文獲得原PO授權。