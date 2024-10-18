15歲少年偷開車奪3命！爸痛心連夜奔警局　帶晚餐探視愛子

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年昨(17日)傍晚6時許偷開外祖父的車，疑因操作不熟悉，失控撞進東湖市場內一家臭豆腐店，釀成3死慘劇。據悉，曾姓少年父母離異，由祖父隔代教養帶大，直到上高職後才由父親接回同住。昨事發後曾少由警方帶回偵查，曾父獲悉後也連忙趕往警局探視兒子，並陪同進行初步偵訊；受害者家屬預計今也將接受警詢，確定提告、索賠意願。

▲曾姓少年父親(短褲者)昨夜前往派出所，不忘帶晚餐探視愛子。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查，曾姓少年供稱，當時要去找同學，趁著外祖父出國旅遊期間前往其東湖住處偷鑰匙開走休旅車，結果卻因操作不熟悉，一度分不清煞車、油門，在左轉進安康路後太過緊張，當場失控、高速蛇行，先擦撞兩側汽機車後，隨即猛力撞向前方的盧姓男騎士，並一路猛衝、連人帶車撞進臭豆腐小吃攤，造成高姓女客(51歲)、陳姓男客(60歲)、以及盧姓男騎士(61歲)3人重傷，送醫搶救無效，宣告死亡；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。

曾父在得知兒子闖下大禍後，昨夜緊急前往警局，愛子心切的他還不忘替兒子帶晚餐，走進警局時，曾父神情凝重，一方面對兒子感到痛心、無法諒解，一方面又對社會大眾感到抱歉，心情十分複雜。

昨曾少遭警方帶回後，在偵查隊拘留所過了一夜，預計今將進一步警詢釐清案情細節，並確認受害者家屬提告、及索賠意願。

▼曾姓少年偷開外祖父的車撞進臭豆腐小吃店，瞬間奪走3條人命。（圖／記者黃彥傑攝）