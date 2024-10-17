通霄濱海馬拉松600萬經費遭掏空　前會長10／12被發現陳屍車上

▲「2024年通霄濱海追風馬拉松」賽事即將在10月20日登場，驚傳報名費和會款共600萬被掏空。（圖／翻攝通霄慢跑協會臉書，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

「2024年通霄濱海追風馬拉松」賽事即將在10月20日登場，但楊姓會長12日輕生身亡後，籌辦幹部接手會務、帳戶，赫然發現報名費500多萬、會款100餘萬遭挪用一空，指控楊涉嫌挪用公款、報警提告侵占，並緊急公告活動如期舉行，但賽事補給和總獎金將調整，希望跑友諒解。

苗栗縣通霄鎮某國小楊姓主任，疑似因婚姻和財務狀況，12日清晨被發現在車上自殺身亡（新聞詳見：苗栗男師陳屍BMW駕駛座 路人經過嚇壞急報警），由於楊兼任苗栗縣通霄慢跑協會會長職務，加上本周日（20日）2024年通霄濱海追風馬拉松將登場，協會創會長、通霄鎮通西里長李開勳等人臨危受命，接手馬拉松賽事時，發現協會存款、選手報名費用，總計高達600多萬元，李等人指控楊男挪用到私人帳戶，12日報警提告侵占。

慢跑協會昨夜緊急公告指出：「知道各位跑友期待已久，但在目前經費幾乎全數短缺的情況下，只能做出一些無奈的調整，深感抱歉。原本計畫的100元餐券將取消，改以現場免費提供熱食，讓大家能在比賽後得到基本補給；住宿帳篷服務也因無法聯絡到合作廠商而取消，若有相關廠商或已訂宿的選手，請看到此訊息後儘速與協會聯絡，以尋找解決方案。另外，全馬、半馬、10K、5K四項賽事總排獎金也略作調整。」

據指出，協會疑似財務監管機制不夠嚴謹，楊男今年2月間先將協會上百萬元存款提領一空，籌辦今年濱海追風馬拉松活動，涉嫌分批掏空報名費共500萬元。有協會幹部私下不滿地說，楊會長人雖走了，但留下這麼一個財務大缺口，大家都很難諒解，尤其盛傳不久前才離婚，但前妻卻買新房，讓人難免聯想是否早有脫產準備。

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