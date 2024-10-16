妓院比雜貨店還多！上百美警掃蕩「淫惡街區」　現場畫面曝光

▲紐約州、紐約市警方15日掃蕩「傑克森高地」一帶 。（圖／翻攝X@HiramMonserrate）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州州警、紐約市警方15日出動上百名警力，掃蕩紐約市皇后區「傑克森高地」（Jackson Heights）某街區，這裡犯罪氾濫、性產業猖獗，甚至被當地居民形容「妓院比雜貨店還多」。

根據現場畫面，大批州警與紐約市警察，聚集在羅斯福大道（Roosevelt Avenue）第83街與第84街一帶，等待掃蕩任務的具體指示。

▼網友對羅斯福大道的景象感到震驚。（圖／翻攝X@CrimeInNYC）





NEW: Locals call out “SQUAD” member Rep. Alexandria Ocasio-Cortez for ignoring the fact that her New York City district is overrun with illegal immigrant pr-stitutes



Roosevelt Avenue in Queens, which includes communities like Corona, Jackson Heights, and Elmhurst, is plagued by… pic.twitter.com/R5iQE1uGWe — Unlimited L's (@unlimited_ls) September 27, 2024

A brief walk along Roosevelt Avenue in Jackson Heights. pic.twitter.com/9lOBc9Tepo — Crime In NYC (@CrimeInNYC) August 6, 2024

此前，《紐約郵報》就曾報導「傑克森高地」的問題，移民幫派涉入性販運，公然在街上販售贓物，公立學校對面就可以看到妓院。由於治安差勁，這裡被譴責是「城市犯罪區」、「甜心市場」（Market of Sweethearts），讓居民與店家苦不堪言，頻頻向當局求助。

今年1月，警方突襲並且關閉當地十幾間妓院，批評這些場所的環境條件「不人道」。今年9月，一間24小時營業、被稱為「最最糟糕」的妓院也被關了。但儘管當局努力消滅犯罪，依舊無法根除問題，因為妓院與非法攤商被取締之後，很快又會如雨後春筍冒出。

This isn't the 'Third World,' this is AOC's 14th Congressional District in NYC



Trash-covered streets overrun by illegals running flea markets, while alleged prostitutes openly solicit men at 'Market of Sweethearts' pic.twitter.com/jou9ngeyn6 — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 17, 2024

針對15日的最新行動，「讓我們改善羅斯福大道聯盟」（Let’s Improve Roosevelt Avenue Coalition）表示肯定，感謝州長侯可（Kathy Hochul）派遣州警，也激賞紐約市政府及警察加強巡邏與執法的努力。

紐約市警局代理局長唐隆（Tom Donlon）周末親自視察，承諾提供更多資源，打擊性交易、性販運跟其他犯罪行為。警官道提（Kaz Daughty）受訪時，也指出了這項任務的重要性。