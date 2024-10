妓院比雜貨店還多！上百美警掃蕩「淫惡街區」　現場畫面曝光

▲紐約州、紐約市警方15日掃蕩「傑克森高地」一帶 。(圖/翻攝X@HiramMonserrate)



記者吳美依/綜合報導

美國紐約州州警、紐約市警方15日出動上百名警力,掃蕩紐約市皇后區「傑克森高地」(Jackson Heights)某街區,這裡犯罪氾濫、性產業猖獗,甚至被當地居民形容「妓院比雜貨店還多」。

根據現場畫面,大批州警與紐約市警察,聚集在羅斯福大道(Roosevelt Avenue)第83街與第84街一帶,等待掃蕩任務的具體指示。

▼網友對羅斯福大道的景象感到震驚。(圖/翻攝X@CrimeInNYC)

NEW: Locals call out “SQUAD” member Rep. Alexandria Ocasio-Cortez for ignoring the fact that her New York City district is overrun with illegal immigrant pr-stitutes



Roosevelt Avenue in Queens, which includes communities like Corona, Jackson Heights, and Elmhurst, is plagued by… pic.twitter.com/R5iQE1uGWe