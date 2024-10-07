大學「10大最有價值科系」出爐： 薪資6位數起跳、失業率低

▲2024大學10大最有價值科系出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

文／林依榕／今周刊

畢業後該找符合自己科系所學的工作，還是薪水高的職缺比較好呢？現在大學科系多元，當初入學所選擇研讀的專業，有10種科系畢業後進入職場是最吃香的，甚至年薪最高約有368萬元台幣。

據CNBC報導，美國研究機構Bankrate調查分析畢業生的薪資中位數和失業率數據，發現學士學位以上的學生中，以電機工程科系畢業生的11.5萬美元（約368萬元台幣）年薪的薪資中位數位居榜首。

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這些工程師散布在各個行業工作，主要從事設計、開發以及維護電子設備。研究機構Bankrate也進一步列出2024年10大最有價值的大學科系：

1.電機工程：（年薪）薪資中位數：11.5萬美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：47.6%

2.計算機工程：（年薪）薪資中位數：11.2萬美元；失業率：2.1%；具有高級學位的工人比例38.8%

3.石油工程：（年薪）薪資中位數：10萬美元；失業率：0.9%；具有高級學位的工人比例：39.2%

4.航空航天工程：（年薪）薪資中位數：10.5萬美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：48.9%

5.材料科學：（年薪）薪資中位數：10萬美元；失業率：1.1%；具有高級學位的工人比例：63.7%

6.機械工程：薪資中位數：10萬美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：38.9%

7.電機工程技術：（年薪）薪資中位數：10萬美元；失業率：2.3%；具有高級學位的工人比例：31.7%

8.工程力學、（年薪）物理與科學：薪資中位數：10萬美元；失業率：1.5%；具有高級學位的工人比例：59.1%

9.化學工程：薪資中位數：10萬美元；失業率：2.1%；具有高級學位的工人比例：46.7%

10.精算學：（年薪）薪資中位數：9.5萬美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：20%

值得注意的是，上述10大最有價值的科系，大多都是科學、技術、工程和數學領域，當中唯一非工程學位的便是精算學。

什麼是精算師？畢業後這個職位工作內容是什麼？

精算師的主要工作內容，在於幫助保險公司或其他行業的公司確定、評估和預測自然災害或其他不確定事件等風險的成本；因此，精算師的人力需求和擁有相對較高的薪資並不令人意外。

根據美國勞工統計局 (BLS) 的數據，精算專業人員的勞動力預計在未來10年將以驚人的22%的速度成長。

工程專業失業率低 但高薪和好找工作不能畫等號

據美國勞工統計局報告，工程學位除了目前較低的失業率，未來10年就業領域預計將成長9%，而所有職業的成長率為4%。

不過該篇報導也提醒，上述數據調查是以薪資作為最重要考量，但是高薪並不代表在特定領域就會有較多的工作機會。

而未入列排名的科系，在薪資作為判斷分析下，因為有相對高的失業率，或是擁有更高學位的學生人數影響了該科系的排名，這2個原因代表了取得這個科系的學位，畢業生必須要花更多時間及精力，才能獲得實質上的回報。

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