以色列對黎巴嫩展開「有限地面行動」！　鎖定真主黨設施

▲以色列先前在與黎巴嫩接壤的邊境集結了數以百輛坦克。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國國務院今天指出，以色列目前正對鄰國黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah）展開有限度地面行動。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向記者表示：「這是他們（以色列）告知我們的，他們目前正著手有限度行動，鎖定邊界附近的真主黨基礎設施。」

以色列軍方今天稍早已經宣布，在以國北部接壤黎巴嫩的數個區域設立軍事禁區。

以國軍方聲明寫道：「以色列北部的梅土拉（Metula）、米斯加夫安（Misgav Am）和克法吉拉迪（Kfar Giladi）等地已設為軍事禁區。」

真主黨二把手卡西姆（Naim Qassem）則於領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭擊斃後的首次電視談話中表示，「如果以色列決定從陸路進入，真主黨戰士已經做好準備」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）稍早指出，地面部隊將參與在黎巴嫩南部地區剷除真主黨的行動。

葛朗特向部署於邊境的戰車部隊發表談話說，上週擊殺納斯拉勒是「非常重要一步」，使以國能接近戰爭目標，讓數萬名因為真主黨飛彈和無人機攻擊而流離失所的民眾返回家園。