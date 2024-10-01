　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列對黎巴嫩展開「有限地面行動」！　鎖定真主黨設施

▲▼以色列在與黎巴嫩接壤的邊境集結了數以百輛坦克。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列先前在與黎巴嫩接壤的邊境集結了數以百輛坦克。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國國務院今天指出，以色列目前正對鄰國黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah）展開有限度地面行動。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向記者表示：「這是他們（以色列）告知我們的，他們目前正著手有限度行動，鎖定邊界附近的真主黨基礎設施。」

以色列軍方今天稍早已經宣布，在以國北部接壤黎巴嫩的數個區域設立軍事禁區。

以國軍方聲明寫道：「以色列北部的梅土拉（Metula）、米斯加夫安（Misgav Am）和克法吉拉迪（Kfar Giladi）等地已設為軍事禁區。」

真主黨二把手卡西姆（Naim Qassem）則於領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭擊斃後的首次電視談話中表示，「如果以色列決定從陸路進入，真主黨戰士已經做好準備」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）稍早指出，地面部隊將參與在黎巴嫩南部地區剷除真主黨的行動。

葛朗特向部署於邊境的戰車部隊發表談話說，上週擊殺納斯拉勒是「非常重要一步」，使以國能接近戰爭目標，讓數萬名因為真主黨飛彈和無人機攻擊而流離失所的民眾返回家園。

ET快訊
嘉義市「唯一南部」正常上班課！　黃敏惠臉書被灌爆
柯文哲「隨身USB」解密！　金流驚見高虹安等2人
山陀兒今北轉　明「登陸撞中央山脈」暴風圈掃全台
吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片
不斷更新／山陀兒「蛇行穿台」炸豪雨！全台停班課縣市一次看
快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　殘忍影片曝光
快訊／山陀兒「更肥大」升格強颱！　90度鬼轉撞西南台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗反擊川普歧視「我很清楚我是誰」　鞏固非裔男性選票

川普譏賀錦麗「天生智障、精神障礙」！　共和黨人急切割

以色列對黎巴嫩展開「有限地面行動」！　鎖定真主黨設施

Fed暗示不激進降息！美股小漲　台積電ADR反跌2.42％

俄連續空襲烏克蘭33夜！9月無人機攻勢創新紀錄

美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩　本周可能發動地面入侵

父欠15萬高利貸！26歲女無薪工作還不夠　被逼「賣身接客」抵債

日本飯店遇見台灣員工！他堅稱「台灣不是中國的」　陸客氣炸退房

面試地雷要小心！　美魔女CEO曝：一說「這句話」絕不錄用

真主黨二把手宣布　準備好迎戰以色列地面入侵

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

颱風逼近！花東掀豪雨　蘇花公路土石流8車受困

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

賀錦麗反擊川普歧視「我很清楚我是誰」　鞏固非裔男性選票

川普譏賀錦麗「天生智障、精神障礙」！　共和黨人急切割

以色列對黎巴嫩展開「有限地面行動」！　鎖定真主黨設施

Fed暗示不激進降息！美股小漲　台積電ADR反跌2.42％

俄連續空襲烏克蘭33夜！9月無人機攻勢創新紀錄

美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩　本周可能發動地面入侵

父欠15萬高利貸！26歲女無薪工作還不夠　被逼「賣身接客」抵債

日本飯店遇見台灣員工！他堅稱「台灣不是中國的」　陸客氣炸退房

面試地雷要小心！　美魔女CEO曝：一說「這句話」絕不錄用

真主黨二把手宣布　準備好迎戰以色列地面入侵

賀錦麗反擊川普歧視「我很清楚我是誰」　鞏固非裔男性選票

嘉義市「唯一南部」正常上班課！　黃敏惠臉書被灌爆

流感、新冠疫苗今開打！8大QA一次看　JN.1首見「單劑型」包裝

「3生肖」喜迎3贏！10月好運旺到讓人羨慕

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

除濕機乾衣3要點須知　台電：加一步驟衣服乾更快

蝸牛毒綜奪3命　有2人是枉死

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

企業千金被霸凌：造成我適應不良症

小學老師變鋼鐵大亨　蓋成西門町萬年大樓

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

國際熱門新聞

男友愛愛太賣力　生殖器被撕下一塊肉

他嗑了迷幻蘑菇「揮斧頭自剁GG」

飯店員工：台灣不是中國的　陸客氣炸退房

面試別說「這句話」　美女CEO曝：絕不錄用

美股小漲　台積電ADR反跌2.42％

妻出軌戀上17歲學生　男淚崩：該怎麼辦

美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩

父欠15萬高利貸！26歲女被逼「賣身抵債」

日YAMAHA社長遭女兒砍傷！宣布請辭

俄連續襲烏克蘭9月無人機攻勢創紀錄

以色列特種部隊出動　傳進入真主黨地道

以軍猛打伊朗代理人　數百坦克集結邊境

特斯拉泡水起火風險高　46秒火燒車畫面曝

以色列對黎巴嫩展開「有限地面行動」！　鎖定真主黨設施

更多熱門

關鍵字：

以色列黎巴嫩真主黨

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸　氣象署晚間最新說明

五楊高架「1車鬼切」害連環撞　無辜男截肢

「巨大甜甜圈」山陀兒變壯！台南納入陸警

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒襲台「各地風雨時程」一次看！

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

更多

最夯影音

更多

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面