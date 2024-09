單身派對出人命！　英男遭「伏特加酒瓶」砸頭身亡

▲這起案件發生在布拉格的國家大道(Národní Avenue)。(圖/翻攝Google Maps)



記者吳美依/綜合報導

英國一名31歲男子參加死黨的單身派對,甚至為此遠赴捷克首都布拉格(Prague),未料第一天晚上就遭人拿酒瓶砸頭,最終不幸身亡。

《每日郵報》等外媒報導,死者大衛(David 'Dai' Richards)20日在著名的國家大道(Národní Avenue)與當地人交談時,被伏特加酒瓶重擊後腦,形成致命的鈍器創傷,隔天在家屬決定之下拔管、放棄急救。

