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單身派對出人命！　英男遭「伏特加酒瓶」砸頭身亡

▲▼波蘭首都布拉格國家大道（Národní Avenue）。（圖／翻攝Google Maps）

▲這起案件發生在布拉格的國家大道（Národní Avenue）。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

英國一名31歲男子參加死黨的單身派對，甚至為此遠赴捷克首都布拉格（Prague），未料第一天晚上就遭人拿酒瓶砸頭，最終不幸身亡。

《每日郵報》等外媒報導，死者大衛（David 'Dai' Richards）20日在著名的國家大道（Národní Avenue）與當地人交談時，被伏特加酒瓶重擊後腦，形成致命的鈍器創傷，隔天在家屬決定之下拔管、放棄急救。

據悉，這起事件並非一場鬥毆，而是突襲。《布拉格晨報》（Prague Morning）也引述警方發言人達涅克（Jan Daněk）報導，案發之前，大衛一行人與嫌犯曾經發生衝突。

大衛來自威爾斯，與妻子育有3個孩子，長女年僅4歲。他19日才從家庭旅遊回來，隔天就馬不停蹄前往布拉格，只為了出席好友的單身派對，卻再也沒能活著回來。

布拉格警方目前已經逮捕一名26歲男嫌，此人如今面臨嚴重身體傷害及擾亂治安等指控。

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