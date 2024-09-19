快訊／國1高架「38歲男墜橋」倒臥草坪命危！　車停避車彎內

記者戴若涵／桃園報導

國1高架北上52.6公里處19日上午9時11分發生一起墜橋事件！一輛自小客車停在避車彎內，38歲王姓駕駛卻因不明原因墜落橋下，當場失去生命跡象。警消獲報到場，趕緊將躺在橋下邊坡草坪上的王男送醫搶救，並聯繫家屬到院，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲國1高架墜橋事件，一男當場失去生命跡象。（圖／翻攝自高速公路1968）

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