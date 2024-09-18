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投資菲國房產吸金兼差「賣靈骨塔」　假富豪3年騙4千萬被起訴

▲▼百名地產負責人陳睿駿涉以投資菲律賓房地產為由吸金數千萬元。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳睿駿涉招攬投資菲律賓房地產吸金2千萬元，另外又以靈骨塔詐術騙得2000萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

百名國際地產公司負責人陳睿駿，涉嫌從2021年起，以投資菲律賓房地產年報酬最高18%，並且保證還本，遭檢調鎖定搜索約談後，被專案小組發現，陳睿駿除了非法吸金月2000萬元外，還涉嫌以幫忙賣靈骨塔的老招，詐騙1名老婦約2000萬元，台北地檢署調查後，依違反《銀行法》等罪嫌起訴陳睿駿等3人。

檢調獲報，陳睿駿對外自稱百名地產總經理，是台灣百大富豪之一，聲稱在菲律賓有300間房產，2021年2月起，推出保本保息的投資方案，並舉辦巡迴說明會，向民眾推銷菲律賓房地產，宣稱投資年報酬6%到18%，如果投資人想脫手，百名地產可協助在短期內出售，確保投資人回本。

北檢檢察官王繼瑩5月間指揮調查局台北市調處展開搜索，並約談陳睿駿、員工王瑞鴻等5人到案後，發現陳睿駿得知有名婦人手中有靈骨塔待售，竟佯稱有管道可以賣出，以詐騙老招，要求婦人先備齊塔位證明、生前契約等配套提高靈骨塔售價，騙婦人陸續掏出2000萬元，檢察官調查後將陳睿駿等3人起訴，另2名員工因犯罪嫌疑不足，獲不起訴。

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