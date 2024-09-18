陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

▲亞太會館在十多年由中工標下改建為陶朱隱園豪宅，是否涉及弊端，正由檢方一併釐清。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

京華城標售案過程疑點重重，宛如10多年前「亞太會館」標售戲碼翻版。當時，「亞」案剛開始標售即傳出多位中、港資買家有興趣，底價瞬間拉高至199億元後，又打75折降為150億元，最後由威京集團的中工得標，後來中工改建成天價的陶朱隱園豪宅，近來揭露每坪單價逾600萬元，買主竟是威京開發孫公司砸下逾18億元買進7樓其中一戶，是否涉及關係人交易？鑑價報告是否屬實？同樣成為外界關注的焦點。

令人意外的是，2017年4月，台北地院派人至信義區某大樓欲強制執行扣押沈慶京名下財產，原因是香港債主跨海來台向沈追債，甚至想查封陶朱隱園，理由是2014年沈以亞太工商30％股權做擔保，向香港銳亮公司借款60億元，再以旗下15家公司及個人名義，共簽下17張本票，後因未持續還款被追債，整起事件才曝光。

▲陶朱隱園舉行上梁儀式，當時由威京集團主席沈慶京親自主持。

知情人士告訴本刊，銳亮公司大股東是綽號洗米華的澳門賭業大亨、太陽世紀主席周焯華，沈慶京是否出國豪賭欠下鉅款？外界眾說紛紜，不過，陶朱隱園曾向台新銀行為首的銀行團借款90億元，連帶保證人就是沈慶京，也讓他的財務狀況吃緊問題浮出檯面，至於京華城標售案是否之前「亞」案套路再度重現江湖？有無涉及特別背信與非常規交易等掏空不法？有待司法進一步查明。

房市專家Sway曾在臉書表示，標售京華城「明明就是左手賣右手，就是藉由買賣來再製造出鉅額貸款，與解套京華城早就有的沉重貸款」，並直接點出這樣的做法就是「要跟銀行借錢的遊戲」。

Sway說，公司買房、銀行貸款都要看估價師的估價報告，戴德梁行出的估價報告沒有人會懷疑，也沒有其他估價師願意說出「意見不同的價格」。曾任台北市副市長的地政學者張金鶚也認同Sway的說法，質疑「金管會不需要深入調查釐清嗎？」

此外，京華城容積率擴增至840％，依照買賣契約，容積率提升代表樓地板面積增加，買主鼎越開發可興建及獲利的空間也隨之增加，依約必須再分潤給付5億元給京華城公司，這跟著容積漲出來的5億元溢價差去向，是否成了打點相關人的利益？也成為這起弊案的關鍵。

▲沈慶京因積欠澳門賭王60億元未還挨告，台北地院曾派人至住處查扣資產。

檢廉發現，沈慶京身為威京集團主席，近年雖退居幕後，未在集團掛名擔任要職，但仍是實際操盤手，有別於京華城公司編列的4.3億元公關費，他催促鼎越盡早付款5億元給賣家京華城公司，其中1.5億元作為犒賞員工及相關人，其餘3.5億元流向成謎，專案小組正追蹤金流，不排除做為行賄涉案官員之用，謎底很快便可揭曉。

此外，沈慶京涉及京華城案遭收押，不只重創威京集團，還可能因不法的金融操作，連累集團上市企業中石化公司，一旦成為全案的關鍵破口，恐怕是沈慶京所始料未及，是否會供出實情轉為汙點證人，以獲得減刑免囚，勢必成為下一階段司法偵查的焦點。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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