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社會 社會焦點 保障人權

嚴防毒害！台南暑期青春專案狂逮398毒犯　毒品總重破7千克

▲▼ 台南市執行暑期青春專案成果亮眼 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市執行暑期青春專案成果亮眼。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

暑假期間台南市府執行暑期青春專案，而經統計，整個專案期間共查獲毒品案件犯嫌398人(第一級毒品87人、第二級毒品277人、第三級毒品34人)，其中少年毒品案件分別查獲第2級毒品2人及第3、4級毒品14人，共計查獲毒品重量高達7233.27公克(第一級毒品284.52公克、第二級毒品5,674.86公克、第三級毒品1,273.89公克)，成果相當亮眼。

台南市警局表示，近年來毒品種類不斷進化，導致立法納管毒品的速度遠不及新興毒品出現的速度。然而，新興毒品並不會因未遭列管而對人體無害，因此台南市政府長期以來都將查緝毒品列為持續性的重點工作。

▲▼ 台南市執行暑期青春專案成果亮眼 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南市執行暑期青春專案成果亮眼 。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警局提到，執行暑期青春專案期間，分別查獲郭姓通緝犯藥頭持有第二級毒品安非他命(0.34公克)、毒品咖啡包126包(392公克)、新興毒品分裝鐵盒、混合毒品用糖粉1包、彩虹菸共108支，以及在蘇姓藥頭持有海洛因13包(43.19公克)、安非他命11包(20.98公克)、大麻2顆(75.67公克)、咖啡包38包(224.35公克)、菸彈2顆及不明藥錠、膠囊82顆，起獲毒品數量龐大，也順利瓦解販毒集團。

此外，台南市警局還查獲販賣新興毒品「依托咪酯」2案2人，而據了解，該毒品為超短效靜脈麻醉藥物，一般用來作為麻醉手術使用，但沒想到竟被有心人士添加至電子菸油中，製作成俗稱的「喪屍菸彈」，施用者會出現無法思考、難以控制身體及異常顫抖等行為，行政院已於2024年8月5日將其公告為第3級列管毒品加強查緝。

▲▼ 台南市執行暑期青春專案成果亮眼 。（圖／記者林東良翻攝）

▲警方執行青春專案，起獲大量毒品。（圖／記者林東良翻攝）

另外，毒品防制宣導部分成果也非常亮眼，台南市警局暑假期間辦理青少年防制毒品宣導活動共計18場、自行製作反毒宣導影音30則，推廣人數達26萬4388人次。此次專案中，除了加強了巡邏巡查和設攤宣導等工作，並與社區合作，也開展了一系列針對性宣導活動，幫助青少年建立正確的價值觀和選擇。

▲▼ 台南市執行暑期青春專案成果亮眼 。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警局表示，今年特別得益於社會各界的積極支持，包括非政府組織、家庭及學校的共同協作，並通過社交媒體傳遞正確的信息，使得更多青少年了解到遠離毒品的重要性。

台南市警局長林國清表示，毒品包裝推陳出新，不斷變化，如先前警方查獲咖啡包、哈密瓜錠、彩虹菸、依托咪酯電子菸等種類，無一不是為了躲避警方查緝而生，這代表我們仍須持續致力於防範毒品危害青少年，及時發現與排除潛在的風險，齊心為建立一個無毒健康環境而努力。

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