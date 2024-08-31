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京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

▲台北市副市長李四川出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲京華城弊案影響改建工程，台北市副市長李四川30日回應了。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

京華城案越燒越大，後續工程方面，台北市副市長李四川說要有人涉及貪瀆、被判違法才能停工；至於京華城能否買容積續蓋，李四川說被認定違法的階段會影響計算方式。

台北市京華城的容積率於柯市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為被告，並指揮廉政署蒐證，約談前副市長彭振聲、台北市政府官員、原都市計畫委員等人說明。

現任副市長李四川30日在北市道路交通安全會報後，被媒體堵訪京華城工程後續。

李四川說，京華城案現在最多判斷有沒有違反都市計畫法，如果有人涉及貪瀆、被判定違法，才能停工，例如都委會委員或首長被起訴，而證據到哪裡，北市一定會辦到哪裡。

李四川說，現在是搜索階段，是無罪推論，除非被起訴、判決，因為監察院也是說是都市計畫重大違失，而非違法，還是要嚴密追蹤後續。

媒體追問京華城能否以容積代金方式繼續蓋，李四川說，京華城容積先是從392%變成560%，又有20%容積獎勵、30%容積移轉等，如果要計算容積代金「到底要算哪一部分」；假設違法，法院判定違法的階段不同，計算方式也就不同，還是要看最後結果才能判斷。

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