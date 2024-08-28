國一生X型腿走路像企鵝　醫師提醒「1治療黃金期」勿錯過

▲張小弟過往飽受X型腿困擾，不僅常跌倒，走起路來也搖搖晃晃像企鵝，後接受手術後生活恢復正常，身高還暴風式成長。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名14歲張小弟在國小時被家長發現，運動時膝蓋常撞在一起，導致跌倒受傷，走路時更像企鵝一樣搖搖晃晃，就醫確診是X行腿。前年接受導引式鋼板矯正手術，短短半年雙腿外觀已經有明顯改善，張小弟身高更是暴風式成長，在短短一年之內長高10公分，今年才即將升上國一的他，身高已經衝到175公分。

中國醫藥大學附設醫院小兒骨科主任郭建忠表示，張小弟先透過輔具治療無成效後，接受導引式鋼板矯正手術，手術後半年就出現明顯成效，雙腿也開始變得筆直，也刺激其生長板，讓張小弟身高暴風式成長，去年拆鋼板，現已恢復正常生活。

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▲中國醫藥大學附設醫院小兒骨科醫師郭建忠提醒，12歲之前都是手術治療腿型異常的黃金時期，尤其是8歲孩童腿型若有不對稱就要特別注意。（圖／記者游瓊華攝）



郭建忠指出，X腿以及O型腿的形成，主要受到鐘擺效應影響，但並非所有的腿型異常都需要治療。新生兒通常會因為胎壓影響而呈現稍微10到15度的O型腿，並在一歲半到兩歲時逐漸變直，隨後可能出現X型腿，最終在6到8歲時恢復正常。

不過，郭建忠提醒，12歲之前都是手術治療腿型異常的黃金時期，尤其是8歲孩童腿型若有不對稱就要特別注意。郭建忠補充，現在全民健保現也給付生長板導引矯正手術使用的八字鋼板，可以透過低侵入性的手術逐漸調整膝關節角度，相較於傳統手術傷口大、治療時間久，新手術傷口只有3到4公分，術後可以快速恢復活動以及跑跳。