桃園箱屍懸案　他「夢中2陌生男」身分曝光嚇壞警

▲呂男國中畢業後就未曾與犯案同學聯絡，但警方調出的照片竟與夢中人物樣貌相同且早已過世。



圖文／鏡週刊

呂男告訴警方，因擔心東窗事發，一週後就請母親幫他辦休學，搬到板橋與父親同住，後來看到藏有邱男屍體的木箱在桃園龜山被發現的新聞，買來各家報紙仔細閱讀，確定沒人知道屍體的身分才鬆了一口氣。

呂男後來復學，雖與簡男、康男仍是同學，卻漸行漸遠，也絕口不提此事，但案發時邱男躺在地上哀號呼救的場景，深深烙印在他的腦海。

呂男向警方表示，原本以為隨著時間流逝，會忘記這件慘案，沒想到年初開始，耳邊常會傳出邱男痛苦的喘息聲，晚上睡覺也會夢見命案時的情景。只是不知道為什麼除了自己與簡父、不良3人仍舊是當年樣貌，簡男、康男都變成陌生的成年男子。一再重複的喘息聲及夢境，讓他良心備受煎熬，因此選擇出面報案。

▲從事布袋戲表演工作的簡父，犯案後把裝載戲偶的箱子拿來裝屍體。（示意圖，非當事人）

陳志維說：「我們當下也是半信半疑，畢竟事情都過了20幾年，只能先根據呂男說詞，調閱相關人資料，卻意外發現簡男及康男在30歲左右，分別因心肌梗塞及輕生離世。」

▲桃園分局偵查隊長陳志維談到偵辦過程，直言靈異巧合不斷。（桃園警分局提供）

更詭異的是，警方把簡男、康男的照片拿給呂男指認時，他當場驚呼，因為這2人的長相，跟夢中見到的成年男子一模一樣。由於3人國中畢業後就沒聯絡，呂男沒再見過2人，也不知道2人已經過世，如此靈異的巧合，讓呂男及現場員警都起雞皮疙瘩。

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