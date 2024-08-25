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台南彎道殺手！阿北搏命演出「假摔逾20次」討錢　下場慘了

李男專門製造假車禍詐財，他趁駕駛要停路邊時，直催油門鑽進視線死角上演假摔車。（圖／翻攝畫面）

▲李男趁駕駛要停路邊時，直催油門鑽進視線死角上演假摔車。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台南市中西區23日晚間發生一起交通事故，1名52歲李姓男子騎乘電動車與1輛轎車發生車禍，事後李男向駕駛索討醫藥費及和解金共2000元，但警方調閱監視器畫面察覺有異，發現李男是故意製造車禍假象詐財，深入調查後還發現他曾以相同手法敲詐，粗估超過20次，警方訊後將他依法移送地檢署偵辦。

據了解，李男騎乘電動車行經民權路四段與華平路口時，看見1輛白色轎車通過路口打算停路邊，他便故技重施上演一齣假車禍，先是重心不穩緊接著再假摔車，隨後待駕駛下車開始談和解，並藉機討要醫藥費及和解金2000元 。

李男2013年與2022年分別在安平區及中西區，就曾以製造假車禍向駕駛要錢求償，他趁著車輛準備轉彎或路邊停車時，直接催油門鑽進駕駛視線死角，藉機營造車禍假象及花錢消災的心態索討錢財，當時就已被警方抓獲法辦，未料8月時就有8次車禍紀錄，他仍不知悔改老調重彈，最終還是被員警識破。

警方表示，昨日晚間獲報，民權路四段與華平路口發生車禍，員警調閱道路監視器畫面調查後，發現李男搏命演出假事故，且他這樣的詐財行為已不止1次，警方根據視器畫面及目擊證人指證，當場以現行犯將他逮捕，全案訊後依《詐欺罪》移送法辦。

警方說明，李男再三實施假車禍真詐財的手法，已建請檢方向法院聲請預防性羈押，警方同時嚴厲譴責李男詐財惡行，呼籲民眾若遇類似情形的交通事故時，應報警處理，切勿私下和解，才能保障維護自身的權益。

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