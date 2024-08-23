海霸王總裁還願「陰廟」拍電影！　有人求財2個月中10萬

▲海霸王總裁莊榮德曾為了向「苓雅寮聖公媽廟」還願，1985年時出資拍片《聖公媽》。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

不只喧囂繁華的北市信義區巷弄藏有多間陰廟，在中南部人口密集的住宅區也有知名陰廟成為地方信仰，甚至因為有求必應或是裡面的公、媽具有「特殊專長」，例如求財、找失物、破案等，因而香火鼎盛，規模甚至與正廟不相上下。農曆7月接近尾聲，CTWANT記者特別尋找高雄「苓雅寮聖公媽廟」、台南「五妃廟」、台中「大里七將軍廟」都市傳說，與讀者分享。

高雄市最出名的陰廟便是苓雅區的「苓雅寮聖公媽廟」，google網友評論，「媽媽從小就非常信仰的廟宇，有求必應！神跡不斷！」「每次來這邊亂問問題，聖公媽都很親切的回答我，很喜歡～感覺跟聖公媽像好友一樣…」「這裡一點都不恐怖，不是大家說的陰廟，聖公媽很溫暖的！」還有人分享被騙錢後，向聖公媽求財，不到2個月抽獎中10萬，「雖然錢還沒有全部回來，還差了五萬 但還是很感激，真的太靈驗了」。

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除了有求必應，據說也是專門庇蔭特種行業女子和江湖兄弟的宮廟，到了夜晚會有不少酒店小姐們進出，甚至曾因聚集不少幫派，這裡一度成為毒販、賭徒的匯聚地，引來苓雅分局大動作掃蕩。

▲「苓雅寮聖公媽廟」24小時全年無休，可依香客作息、業別，選擇白天或夜晚參拜，且有求必應，在高雄地區相當知名，信徒量不輸給陽廟。

據該廟碑記載，早年閩粵移民渡海來台，舉目無親客死異鄉者不在少數，善心人士為收埋屍骨而建祠。每當夜間，該墓地發出燐光，宛如燈塔照引海上船隻，此後附近漁民出海前，都會到墓前祈求平安。

另也有一說，清治時期有年淹水，一位煙花女子撿到一尊來歷不明的神像，並供奉許願，若發達一定為祂蓋廟，之後她恩客滿門，賺了不少錢，在現址蓋磚瓦小廟，成為風塵女子和江湖兄弟的守護神。據說向祂許願相當靈驗，但如不還願便會病魘纏身。賭徒也喜歡來此祭拜，相信祂能讓賭徒扳回老本。

因為聖公媽相當靈驗，就連海霸王餐廳總裁莊榮德1985年拍片還願，請來楊麗花歌仔戲團員黃香蓮和當時影星司馬玉嬌、陳淑芳等人，拍成《聖公媽》在全台放映，時任高雄市長陳田錨還主持開鏡儀式，風光一時。

「苓雅寮聖公媽廟」也因香火鼎盛，成為政治人物的秀場，1977年縣市長選舉，高雄市長候選人王玉雲的弟弟王慶禾就於此廟斬雞頭發重誓，「如果有利用兄長的市長職權購地，他與妻子活不過該年除夕。」後來順利連任。

位於台南市中西區的「五妃廟」，迄今有300餘年，埋葬著明末寧靖王和5位妃子為國殉死的故事。1683年清政府派兵攻打台灣，寧靖王見鄭克塽欲與清廷議和，決定以死殉國，並告知身邊的5位姬妾無須跟隨，但她們仍決定一同殉死。5妃先行自縊後，寧靖王為她們親理後事，再自縊身亡，身邊2名侍從也隨之殉死。

五妃墓塚與廟宇相連，有人認為屬陰廟，也有人認為既是官方建廟，應屬正神陽廟。無論如何，現今的五妃廟已被列為國定古蹟，成為台南歷史旅行的重要景點，也是情侶約會聖地，更有不少情侶夫妻來五妃廟祈求忠貞。

位於台中市大里區的「七將軍廟」，祭拜的是6名清軍與1隻義犬，以尋找失物出名。google網友評論，「非常靈驗的廟，如果有汽機車丟掉，趕快到這廟拜拜，很靈驗的，不得不信」「空間乾淨磁場佳，且家裡曾走失的狗跟貓都找到了，非常靈驗！」

▲台中「七將軍廟」祭拜的是6名清軍與1隻義犬，以尋找失物出名。圖為狗頭人身的義犬將軍。

根據廟方官網顯示，歷史可追溯到清同治9年，因林爽文事件，大里杙總兵部派6名士兵赴霧峰山中巡察，不幸被出草的原住民包圍，同行的義犬速奔回總兵部悲鳴狂吠，救援兵到達時6名士兵已殉難，義犬咬舌而亡，官府就將6人1犬合葬，後來時常顯靈對抗盜賊，保護良民，因此大里地方士紳便建廟祭祀。傳說，太平洋戰爭時，台籍日本兵家人若到大里此廟祈求，廟內的犬神就會保佑該士兵平安，於是香火更加鼎盛。

該廟以找尋失物、失竊贓物出名，就連警察辦竊案，也會祈求七將軍神靈。一名警員就曾分享，他特地到廟裡求神，3天後竟讓他查獲贓車，還破獲竊盜集團，巧得是，失主也到「七將軍廟」報了案。十多年前桃芝颱風曾沖走一對母女，救難人員到廟裡拜拜後，很快找到罹難母女遺體。

「七將軍廟」聲名遠播，答謝的民眾多以演戲酬神，特別是農曆7月初7為七將軍忌日，今年也不例外，8月6日起廟前就進行3天封街，道路兩旁擺滿了各式各樣的小吃攤、遊戲攤，宛如熱鬧的夜市，地方社團和學校接力演出，成為地方盛事，也吸引大量信徒和遊客前來參拜。

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