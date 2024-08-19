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曾有超高討論度！他點名「1鞋款」退流行　一票搖頭：台灣太熱了

▲▼拉男友衣角,拉衣角,撒嬌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲每個時期流行的衣服和鞋子都不太一樣。圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個時期所流行的衣服、鞋子都不太一樣，先前就有網友好奇，明明有段時間很流行Timberland的黃靴，為什麼後來卻漸漸沒了聲量？貼文曝光後，就有些網友點出2個原因，直言台灣較濕熱，不太適合穿靴子，且靴子也不是很好駕馭。

有網友在PTT的Gossiping板上發文表示，他記得有段時間，許多台灣男生都在討論Timberland的黃靴，還在思索要搭配什麼褲子，可是後來過沒多久，他卻發現這雙靴子已經沒什麼聲量了，是因為大家發現穿了它容易有腳臭問題嗎？

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貼文曝光後，底下網友點出可能原因，包含台灣的氣候較濕熱、靴子不是每個人都能駕馭，「台灣這麼濕熱還穿那個靴子，臭死」、「搭個羊毛襪比較不臭，但這樣在台灣太熱了」「不好保養，一淋到雨皮就毀了」、「靴子就是要去高緯度的地方再穿」、「一堆矮子也在穿黃靴，真的視覺比例上顯得更短、更矮」、「矮子穿的話很醜」。

也有網友表示，「流行果然是十年一輪，唉」、「主要是太重，而且流行就是來來去去」、「搞不好過幾年又流行」、「看看New Balance，以前鮮少有人在穿，現在男男女女一堆New Balance，流行就是這樣，說不準原因」、「有自己的風格比盲目追求流行更好」。

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