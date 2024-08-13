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越籍收簿團！　越男來台落跑組團賣存摺

刑事局北部詐欺中心分析資料發現，近期遭遇投資詐騙的被害人多將金額匯往離台外籍移工帳戶，進而破獲由越南籍移工所組成的收簿團。（圖／翻攝畫面）

▲刑事局北部詐欺中心分析資料發現，近期遭遇投資詐騙的被害人多將金額匯往離台外籍移工帳戶，進而破獲由越南籍移工所組成的收簿團。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有鑑於台灣詐騙猖獗，有關單位近期強力打擊車手、緊抓人頭帳戶，詐騙集團發現本土的車手與人頭帳戶越來越難取得，竟改找外籍人士合作，利用其出境就難以查緝的優勢，躲避警方查緝，導致外籍車手及帳戶日益增多。刑事局日前即破獲一名越南籍男子與同鄉共組收簿集團，專門向工作期滿即將離台的同鄉「收購」人頭帳戶，轉賣給詐騙集團賺得價差。

據了解，隨著警方加強打詐力度，造成人頭帳戶行情提升，一本存簿價格至少約10至30萬元，詐團疑似為了想要節省成本，竟找上移工合作。26歲的阮姓越南籍男子其來台工作後認識一名詐團成員，阮男逃逸後找來6名同鄉（僅有1人正常居留）向詐團提供「存簿」，不但組成收簿集團，偶爾為了賺取更多外快，也會自己下海當車手，賺取一次抽成約3%的費用。

據悉，阮男除向越南同鄉收購外，也將目標放在他國移工，遊說他們將手上的存簿、金融卡等賣給自己，再由他轉賣給詐團。阮男開價以1.5萬元的價格收購本子，並以2萬元轉賣給詐團；阮男見這項「生意」好做，竟拉攏同鄉入行，幾人捨棄原本工作，甘願成為失聯移工，做起賣簿生意，起初他們多將目標放在工作期滿即將離台的同鄉，但隨著生意越做越大，阮男等人也會在越南當地以約5000元台幣收購台灣的銀行帳戶，讓當地同鄉將欲賣出的本子集中寄來台灣。

警方發現，以26歲阮姓男子為首的收簿團，載車手前往領款時，為製造斷點躲避警方追緝，車輛均懸掛已註銷車牌。（圖／翻攝畫面）

▲警方發現，以26歲阮姓男子為首的收簿團，載車手前往領款時，為製造斷點躲避警方追緝，車輛均懸掛已註銷車牌。

阮男豐碩的「工作成果」讓他取得詐團幹部的信任，將從各路招募自願成為車手的中輟生與民眾，交由阮男載著他們前往各處領錢，並在車輛懸掛已註銷之車牌，從而製造斷點躲避警方查緝。車手領得詐騙款後，阮男再將贓款以地下匯兌方式轉給詐團，他也可從中分潤。

苗栗警方與刑事局合作，日前趁阮男等人載著車手前往超商提領時衝上前逮人，過程中，阮男等人見警方包圍，還試圖駕車衝出警方防線，最終仍在優勢警力下被制伏。警方隨後在阮男的據點內搜出25張提款卡、存簿4本、25萬餘元、15個車牌、10支手機、2支空氣長槍、安非他命與吸食器等。

警方後續持續清查，粗估被害人至少34人，被害金額上看1千萬餘元，這些被害人中，全是因遇上投資型詐騙而損失慘重。阮男與其同鄉等6人被聲押獲准，並在日前依組織犯罪、詐欺與洗錢防制法等罪提起公訴。

警方還在阮男與其集團處所查獲空氣步槍、安非他命與大量提款卡。（圖／翻攝畫面）

▲警方還在阮男與其集團處所查獲空氣步槍、安非他命與大量提款卡。

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