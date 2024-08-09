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社會 社會焦點 保障人權

開檳榔攤掩護毒品工廠...父子檔88節栽了　爬鐵皮屋落跑警鳴槍逮人

▲▼警方鎖定父子檔成立毒品工廠，小兒子穿內褲爬鐵皮屋頂想跑，遭警員鳴槍制止。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方鎖定父子檔成立毒品工廠，小兒子穿內褲爬鐵皮屋頂想跑，遭警員鳴槍制止。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局警員，查出1名男子與2個兒子涉嫌開起製毒工廠，在父親節當天前往桃園地區搜索，當場在桃園大溪地區逮捕李男以及小兒子，小兒子見到警方上門，只穿著一條內褲就爬上鐵皮屋頂想逃，警方喝斥其停止行為無效，當場對空鳴槍將他逮捕。

警方調查，42歲的李姓男子，與2個兒子在桃園地區成立製毒工廠，平時李與25歲的小兒子在桃園大溪開設檳榔攤，但檳榔攤2樓就是毒品工廠，大兒子則在桃園大園老家，警方在父親節當天兵分2路抓人。

▲▼警方鎖定父子檔成立毒品工廠，小兒子穿內褲爬鐵皮屋頂想跑，遭警員鳴槍制止。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在大溪鎖定李姓父子檔，北市刑大特勤中隊攻堅，李父當場被警方逮捕，但是李的小兒子則在睡夢中驚醒，只穿一條內褲就從窗戶攀爬至2樓的鐵皮屋頂，在門口固守的警員見狀立刻掏槍要求其配合就範。

但是警方見李的小兒子仍不願意配合警方逮捕，還在鐵皮屋上企圖逃逸，於是警員立刻對空鳴槍，最後順利將人帶下鐵皮屋頂，事後男子辯稱，因爲鐵皮屋頂太燙，所以才會躁動。

但警方發現，李男的小兒子因毒品案遭判刑4年8個月，未依照規定時間入監服刑，遭到桃園地檢署發布通緝，不排除因此才選擇穿內褲爬鐵皮屋頂想逃跑，警方當場在2樓屋內搜出毒品安非他命、K他命等毒品另外還有鎮暴槍、藍波刀。

除此之外，還在現場搜出第三級毒品原料卡西酮，不排除是準備要製作毒品之前，就被警方當場查獲。

另一方面，警方也同步前往李男大兒子躲藏的桃園大園老家搜索，但大兒子不在現場，先行將李以及小兒子帶回，並依照毒品罪嫌送辦，另李姓小兒子通緝部分，也解送相關單位歸案。

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