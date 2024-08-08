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海基會董座傳由吳豐山接任　陸委會：並無所悉

▲▼前監委吳豐山。（圖／翻攝監察院）

▲前監委吳豐山。（圖／翻攝監察院）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長一職在鄭文燦涉貪請辭後，目前由副董事長許勝雄代理，有媒體報導，前監委吳豐山即將接任董座一職。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，他們並無所悉。

媒體報導指出，海基會下月將召開董監事會議，選出新任董事長，人選就是先前就傳過將接任的前監委吳豐山。

不過，梁文傑8日在陸委會例行記者會上說，對媒體的報導並無所悉，後續相關人事作業若有進一步的決定，會立刻告知大家。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

吳豐山1945年生於台南，1968年進入《自立晚報》從事新聞工作，一路從基層記者做到總編輯、社長。1998年《公視》開播之後，吳豐山擔任第一任及第二任董事長。2006年，他入蘇貞昌內閣，任行政院政務委員。2008年，吳豐山被時任總統的馬英九提名，擔任監察委員，直到2014年卸任。

海基會董事長目前由許勝雄代理，他並非首次「救火」海基會，先前李大維突然轉任總統府秘書長時，就是由許勝雄「救火」代理海基會董座一職，並一直擔任到2023年2月李大維回鍋之後，他才卸下代理董事長一職。

許勝雄1973年與父親許潮英共同創辦金寶電子，擔任金寶電子、仁寶電腦董事長多年，現為金仁寶集團總裁。許勝雄也積極參與工商團體活動，曾任三三企業交流會理事長、全國工業總會理事長、電機電子工業同業公會理事長。

▼海基會董座目前由許勝雄代理  。（圖／記者蕭文康攝）

▲▼泰金寶集團董事長許勝雄 。（圖／記者蕭文康攝）

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