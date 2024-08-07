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為中國蒐集情報　學者王書君紐約定罪最重可判25年

▲▼作家王書君。（圖／翻攝紐約東區聯邦地區法院）

▲作家王書君。（圖／翻攝紐約東區聯邦地區法院）

文／中央社紐約6日綜合外電報導

美國司法部指出，中國出生、假冒為民主倡導者的著名學者兼作家王書君，今天因秘密為中國從事間諜工作而被定罪。

法新社報導，經過一週庭審，陪審團裁定75歲的王書君充當、密謀充當外國政府特務等4項罪名成立。他將於明年1月9日判刑，最高面臨25年有期徒刑。

美國司法部指出，入籍美國的王書君為紐約皇后區民主團體「胡耀邦趙紫陽紀念基金會」共同創辦人，一個表面上反中共政權的組織。

然而，美國司法部助理部長歐森（Matthew Olsen）指出，王書君「假裝成民運人士」，但至少從2006年開始「秘密蒐集並向中國情報部門舉報（這個基金會成員）敏感資訊」。

除了王書君，另有4名中國情報官員被美國檢方起訴，但目前均在逃，據信人在中國。

根據美國檢方說法，這些中國特務指示王書君鎖定香港民運人士、台獨倡導者以及支持維吾爾和西藏的人士。

紐約東區聯邦地區法院檢察官皮斯（Breon Peace）表示：「起訴書內容或許有如諜報小說情節，但證據卻真實得令人震驚。」

他說：「王書君願意背叛那些尊重和信任他的人。」

王書君1994年移居美國，2022年3月被捕。

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