明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

▲明天午後雷陣雨集中在大台北、中部、宜花及各地山區。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，中央氣象署針對15縣市明（2日）發布高溫資訊，台北市、台東縣可能出現36度高溫；氣象署指出，明天午後雷陣雨主要在大台北、中部、宜蘭花蓮及各地山區，周末降雨較零星，但下周一、二水氣增加，雨區擴大到苗栗以南，不定時有短暫陣雨或雷雨。

氣象署今下午5時54分發布高溫資訊，明午前後台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。

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▲明日高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員張竣堯表示，台灣受到高壓影響，未來一周各地白天高溫普遍在33至36度，特別在台北盆地、近山區內陸及花東縱谷，溫度更再高1到2度，感受比較悶熱。

降雨方面，張竣堯說，明天到周末各地白天都是晴到多雲，清晨到上午因海陸風輻合，中南部沿海地區有零星短暫陣雨。明天午後熱力作用之下，大台北、中部、宜花及各地山區在午後會有局部短暫雷陣雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周末環境轉乾，午後雷陣雨限縮在大台北、中南部及其他山區，降雨比較零星。下周一、二水氣增加，低壓帶稍微靠近台灣，環境轉不穩定，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，新竹以北及東半部山區在午後有局部短暫陣雨

張竣堯表示，下周三、下周四各地多雲到晴，西半部、宜花及山區午後有局部短暫陣雨，清晨到上午中南部局部短暫陣雨。台灣在8月上旬仍是高壓環境，目前沒有明顯的熱帶系統發展，周末或下周留意低壓帶是否有熱帶擾動的發展。