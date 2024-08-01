　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天午後雷陣雨集中在大台北、中部、宜花及各地山區。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，中央氣象署針對15縣市明（2日）發布高溫資訊，台北市、台東縣可能出現36度高溫；氣象署指出，明天午後雷陣雨主要在大台北、中部、宜蘭花蓮及各地山區，周末降雨較零星，但下周一、二水氣增加，雨區擴大到苗栗以南，不定時有短暫陣雨或雷雨。

氣象署今下午5時54分發布高溫資訊，明午前後台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼明日高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

▲明日高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員張竣堯表示，台灣受到高壓影響，未來一周各地白天高溫普遍在33至36度，特別在台北盆地、近山區內陸及花東縱谷，溫度更再高1到2度，感受比較悶熱。

降雨方面，張竣堯說，明天到周末各地白天都是晴到多雲，清晨到上午因海陸風輻合，中南部沿海地區有零星短暫陣雨。明天午後熱力作用之下，大台北、中部、宜花及各地山區在午後會有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周末環境轉乾，午後雷陣雨限縮在大台北、中南部及其他山區，降雨比較零星。下周一、二水氣增加，低壓帶稍微靠近台灣，環境轉不穩定，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，新竹以北及東半部山區在午後有局部短暫陣雨

張竣堯表示，下周三、下周四各地多雲到晴，西半部、宜花及山區午後有局部短暫陣雨，清晨到上午中南部局部短暫陣雨。台灣在8月上旬仍是高壓環境，目前沒有明顯的熱帶系統發展，周末或下周留意低壓帶是否有熱帶擾動的發展。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
才沒有人會忘記妳！　AIT也發文讚戴資穎
踩斷「中國球王」球拍將面臨什麼？　北京律師：恐被奧委會處罰
獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人
中國「最美競走女選手」楊家玉奪金！
快訊／陳修將已落跑63天！　檢發通緝令
女高中生夏令營溺斃　父怒控沒人做CPR
大貨車勾電線扯斷電桿　嘉義36歲師騎車慘遭砸死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

TPASS通勤月票使用破6億人次　邁新里程碑

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

她「長期胸悶」懷疑罹癌！就醫才知被「1生活習慣」害慘

牙齒長鼻孔裡！8歲男童「門牙缺1顆」講話漏風　醫出招校正回歸

去年國旅破2億人次創新高　出國恢復疫情前7成「每人消費6萬元」

「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

12星座8月運勢出爐！處女微笑收割成果　天蠍喜遇良緣

高雄要開新航線了！今年增日本岡山明年北海道　網嗨：終於等到

微波3分即能享用！台菜餐廳推出3款常溫即食粥 還有糙米芋仔口味

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

TPASS通勤月票使用破6億人次　邁新里程碑

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

她「長期胸悶」懷疑罹癌！就醫才知被「1生活習慣」害慘

牙齒長鼻孔裡！8歲男童「門牙缺1顆」講話漏風　醫出招校正回歸

去年國旅破2億人次創新高　出國恢復疫情前7成「每人消費6萬元」

「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

12星座8月運勢出爐！處女微笑收割成果　天蠍喜遇良緣

高雄要開新航線了！今年增日本岡山明年北海道　網嗨：終於等到

微波3分即能享用！台菜餐廳推出3款常溫即食粥 還有糙米芋仔口味

TPASS通勤月票使用破6億人次　邁新里程碑

陸委會民調：84.6%民眾不認同中共「懲治台獨22條意見」

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

藍心湄突襲提問「相信年輕妹妹真的愛你？」　胡瓜被重提緋聞傻眼

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE海外首展在台中！最美門市畫作皺褶結合必看

勝騎士連莊投手單月MVP　陳傑憲本季首度獲選

地上拼出「豆」大字！柴柴一旁燦爛微笑　飼主驚：梳個毛就出現

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

鸚鵡發音標準喊「救命啊～」　下一秒求救訊號網友全笑噴

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼

Joeman談大麻風波片「做1事」　大票怒批噁

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面