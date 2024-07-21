2山友登八仙山迷途困峭壁溪床　救難人員搜尋14小時脫困

▲兩山友攀登八仙山，回程時迷途受困松鶴一溪峭壁，搜救人員搜尋14小時順利將兩人救援下山。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市兩名男性山友昨(20)日相約前往八仙山松鶴端登山，在回程時迷途誤入獵徑受困在峭壁溪床，進退兩難，只好打電話向警方報案，台中市消防局派出搜救人員前往救援，經過14小時的連夜搜尋，順利尋獲兩人並護送下山。

台中市消防局昨20日20時14分接獲報案指稱，現場為一行2人登山客，於八仙山往松鶴方向下山時發生迷途需要救援。立即指派第二大隊、和平、谷關分隊出動消防車2輛、消防人員4名，由小隊長陳彥良帶隊前往救援。

今日凌晨1時25分許，搜救人員回報目前在松鶴一溪瀑布峭壁邊，距離報案民眾約還有300公尺遠，但因天色昏暗且峭壁路徑陡峭難行，基於安全考量將從登山路徑在下切至峭壁溪床，清晨6時14分接觸報案者，2名登山客意識清楚無明顯外傷，稍作休息後旋即協助往登山口移動，於10時40分抵達登山口自行離去。

小隊長陳彥良表示，受困兩人都有登山經驗，但夜間視線不清就一直下切滑下峭壁，在溪床上方約10公尺就是90度懸崖無法下去，又沒繩索可以運用，所以兩人只能待在峭壁上等待救援。