千面地方媽媽背景曝　撈5000萬開賓士C300

▲李女如今在台東繼續活躍，甚至還參加當地反詐騙活動，看在受害人眼中更覺諷刺。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT



屏東縣36歲李姓女子遭控詐騙，以投資代償資金為由捲走約5000萬元，受害人則包括其員工、國中同學一家和親友們，其前助理花花（化名）被騙到傾家蕩產，連孩子的餅乾都買不起，國中同學一家遭詐1500萬元，最後更婚姻破碎、妻離子散，如今李女一家搬到台東持續逍遙，甚至還參加當地的反詐活動，花花等被害人氣憤不已，希望李女能盡快還錢、給出交代。

據了解，李女是某國立大學教育相關科系畢業，2018年曾擔任保險公司業務，卻藉著招攬美元保險單名義，侵占客戶30萬元遭到解雇；2019年自稱可以銀行經理名義購買對沖基金並獲得高額報酬，藉此騙取70萬元；2019年底開始自稱是某知名法律事務所合夥人，能買賣法拍屋賺取差價，再向身邊親友騙取數百萬元，而她見身邊的「人脈」都被利用殆盡，於是將魔掌伸向北部。

▲李女透過士官長丈夫的身分打入部隊，更有多位國軍因而遭騙，被害人氣得將此事放上臉書抱怨。（圖／讀者提供）

李女在2021年間將孩子送進新北市某正音班補習，並藉此結識當時還是補習班老師的花花，她自稱從事貸款代墊業務，也就是幫債務人代償貸款，代償者則可以賺取高額利息。「她說自己會觀落陰，看到我死去的爸爸，要她好好照顧我。」花花提到，李女習慣以怪力亂神來取信投資人，她和另名助理同樣失怙，亡父都是她們心中最柔軟的一部分，而李女說的話讓她們放下戒心，對李女也就更加信任，加入其投資事業。

而花花前面幾次的確有拿到豐厚利潤，此後乾脆辭去工作去當李女助理，先後賠上自己的存款和信貸等，被騙400萬元，直到2023年10月李女陸續跳票，被害人才驚覺有異，多次催討都未獲正面回應，李女之後乾脆舉家搬遷到台東，繼續在當地過的風生水起。

▲李女近年先後買了3間房子，更在臉書上宣布要將空置房出租賺錢，拿著被害人錢繼續養尊處優。（圖／讀者提供）

花花透露，李女近年先後購入3棟房子，她自己開賓士C300拿愛馬仕包包，其丈夫則開著售價約550萬元的BMW M4跑車，到台東後還持續活躍，頻頻帶著3個女兒參加地方活動，還出席反詐宣導，而她的被害人則過的落魄悽慘，其國中同學一家遭騙1500萬元，更被害到妻離子散。

「兒子現在說要吃餅乾，我都只能跟他說媽媽沒錢，講這句話的時候我心都在痛。」花花提到，她原先收入穩定還有百萬存款，卻被李女騙去信貸160萬元，更在李女保證還車貸的前提下貸款買車，如今她薪水僅3萬多元，支付每月車貸就山窮水盡，只能打第二份工補貼母子倆日常開銷，信貸更已無力償還，被害人們如今陸續提告，希望李女能盡快還錢、給出交代。

記者兩度致電李女手機，並留言詢問遭指控之事，但至截稿前皆未獲回應。

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