幼兒園性侵案延燒！狼師父苗栗開托兒所15年　警全面訪查教保員

▲幼兒園毛姓狼師再被起底，20多年前毛父在苗栗開過托兒所，苗栗縣政府全面訪查教保員當中。圖為苗栗縣長鍾東錦受訪情形（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

台北市一所私立幼兒園爆發毛姓園長兒子涉嫌性侵、猥褻女童案，北市府清查發現，毛家早在1997年曾在苗栗縣後龍鎮開立托兒所，而且經營時間長達15年，後來涉嫌性侵女童的毛畯珅當時就讀國中、高中。對此，苗栗縣長鍾東錦今（19）日下午表示，事隔20多年、托兒所發生性侵機率不大，但為求慎重，警方正全面訪查當時任教的教保員，截至目前為止，縣府尚未接獲任何異常舉報。

台北市信義區培諾米達幼兒園負責人之子毛畯珅，涉嫌長期性侵、猥褻女童，甚至拍了600多部不雅影片，引發各界震驚和撻伐，案件持續延燒數日，更引發全國關注，台北市政府也全面徹查毛姓父子的經營史，赫然發現20多年前，毛父即在苗栗縣後龍鎮開過托兒所，今天緊急通報苗栗縣政府。

▲苗栗縣長鍾東錦指出，縣府全面訪查教保員當中。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗縣長鍾東錦證實，毛父在1997~2012年確曾在後龍開托兒所，涉嫌性侵的毛畯珅當時就讀國中、高中，受聘的教保員8~9成是苗栗在地人，警察局刑警大隊今天已成立專案小姐，根據當時教保員的名冊，派員逐一訪視中，希望釐清有無幼童受害。

▲北市幼兒園傳出性侵案後慘遭噴漆。（資料照片／記者許凱彰攝）

鍾東錦表示，雖然托兒所小孩年紀小、跟幼兒園性質不同，理論上發生問題（指性侵）的機會不大，警察局今天已積極展開偵辦動作，偵辦追查釐清，隨時跟台北警方保持連繫，提供完善的資料，教育處也啟動相關機制，縣府對此事極度重視，要求各級學校要注意小孩安全，如果有發生事情，不能隱匿，應馬上通報。