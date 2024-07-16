快訊／台中男陳屍租屋處　多日未現身...鎖匠破門驚見已死亡

▲台中市西屯區一處公寓今日下午傳出男子陳屍屋內。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區櫻花路一處公寓今日14時許傳出死亡案件，一名年約50歲男子疑似多日未現身，大樓住戶與管理員察覺異常，今日委請警方、當地里長等人帶著鎖匠前往破門，赫然發現男子已經明顯死亡，陳屍屋內。

初步了解，男子獨居在此的出租套房，警方在現場並未發現外力介入，排除他殺可能性，是疾病或是其他意外因素導致死亡，仍待檢警進一步相驗釐清。初步了解，警方已經聯繫上死者家屬，正趕往派出所了解情況中。