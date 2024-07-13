新竹5歲童玩水「誤飲溪水」腹絞痛　龍潭警鳴笛6分鐘送醫

▲新竹縣5歲童戲水誤飲溪水腹痛如絞，父親衝派出所求救，警車火速載往醫院救治。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣李姓父子日前前往桃園市龍潭郊區的野溪避暑戲水，過程中5歲兒子疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮，焦急的李父即駕車直衝附近龍潭分局石門派出所門口，大聲鳴按喇叭並下車奔跑進派出所求救，員警在確認幼童狀況急迫，立即請父子2人坐上警車開啟警報器並鳴笛，僅花費6分鐘就抵醫救治，李童經救治後幸無大礙。

▲▼警員主動抱病童協助，經緊急救治後已無大礙。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局石門派出所警員徐松佞、張貴淵及實習生黃柏宸於12日擔任備勤勤務時，1名男子突然急促按鳴喇叭後並隨意將車輛停放在派出所前，男子便焦急的跑進派出所內告訴值班員警：「我兒子疑似誤飲溪水造成腹部絞痛，全身無力、冷汗直冒」。警員徐松佞急忙趨前確認李童狀況後，為避免延誤就醫的黃金時刻，立刻請李姓父子坐上警車，旋即在大雨中開啟警示燈並沿路鳴笛火速趕往醫院，把原本需要30分鐘的路程縮短為6分鐘，一路開往至國軍桃園總醫院急診室就醫治療。

李父表示，下午與李童一同在郊區野溪戲水時，李童突然表示腹部疼痛，便全身無力倒下，雖有意識但呈現半昏迷狀態，原本想獨自載往醫院，擔心兒子病情受耽擱才會求助警方，抵達醫院後警員徐松佞主動趨前協助抱李童，讓李父方便完成掛號，後來經急救小孩已無大礙，李父則特地打電話感謝派出所員警的緊急開車救援。