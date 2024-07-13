1個月內二度持刀遭送辦！三重賓士猴今又逆向飆撞　害死無辜警

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市三重厚德派出所巡邏車今(13日)凌晨執行巡邏勤務時，遭到一輛賓士車逆向衝撞，還波及到後方一輛多元計程車，造成1名28歲員警黃瑋震死亡、5人送醫。初步調查，肇事的25歲黃姓男子過去1個月內就因持刀談判等，2度被依社維法送辦，沒想到今日凌晨又因逆向飆撞警車，奪走一條無辜員警性命，惡行令人髮指。

▲黃姓男子過去一個月就因持刀2度被警方依社維法送辦，未料今凌晨卻又逆向撞死員警黃瑋震。（圖／記者戴上容翻攝）

警方調查，肇事的黃男過去有毒品前科，不排除毒駕可能，而進一步調查發現，黃男6月18日就因持刀談判被依社維法送辦；7月7日又在警方執行擴檢時拿刀比劃，也被依社維法送辦，短短一個月內2度犯案，如今卻又逆向撞死員警，惡性相當令人髮指。

▲黃男7月7日遭警方攔查畫面曝光。（圖／記者戴上容翻攝）

回顧案情，25歲黃男今天凌晨開車一路狂飆，行經三重正義北路與龍門路口時，逆向飆撞一輛停等紅燈的巡邏警車，還波及到後方一輛多元計程車，當場把警車撞噴飛至騎樓，造成28歲黃員不幸殉職，另有5人輕重傷送醫。

初步了解，死者黃員為高雄人，警專33期畢業，在北部服務多年，2017年迄今共記功4次，嘉獎437支，2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍不幸殉職，目前警方已通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因。

▲黃員不幸殉職，獨留愛妻與4歲兒。（圖／翻攝黃員臉書）

▲▼警車被撞噴飛至騎樓，造成黃員慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）