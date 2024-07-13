奈及利亞學校坍塌！　22名學生上課一半「活活壓死」

▲ 2層樓高的學校建築倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非奈及利亞發生恐怖意外，一所2層樓高的學校在學生上課中突然倒塌 ，至少22名學生死亡，逾百人獲救送醫治療，目前不清楚還有多少人被埋。

綜合BBC及《美聯社》，事發於奈及利亞中北部高原州Busa Buji社區的聖徒學院（Saints Academy），12日上午學生才剛到校上課不久，2層樓高的建築突然倒塌。

該校據信有逾千名學生，年齡皆在15歲（含）以下。起初傳出有154人受困建築殘骸中，但警方後來稱其中132人已經獲救，目前分送多家醫院治療，另有22人死亡。

Saint Academy School building around Busa Buji area collapse on Children!!!

Please we need Medics ASAP!!!!!!



Blood donors needed asap, if u can make it to either jankwano, plateau state hospital & ola hospital please go and donate blood, save a kid's life today.. pic.twitter.com/tVWFzdzrFx — AndyJnr ° Umaru  (@AndyjnrUmaru) July 12, 2024

國家緊急事務管理局說明，意外發生後立即派救援人員、衛生工作者及安全部隊趕抵現場，開始搜索受困學生。數十名村民在現場焦急等待，有人悲傷哭泣，也有人協助搜救。

建築倒塌事件在奈及利亞愈來愈頻繁，過去2年內就發生10多起，當局通常歸咎於未遵守建築法規及維修不善。高原州政府指出，12日的悲劇起因是校舍結構脆弱且地點靠近河岸，呼籲有相同問題的學校關閉。