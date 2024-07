奈及利亞學校坍塌！　22名學生上課一半「活活壓死」

▲ 2層樓高的學校建築倒塌。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

西非奈及利亞發生恐怖意外,一所2層樓高的學校在學生上課中突然倒塌 ,至少22名學生死亡,逾百人獲救送醫治療,目前不清楚還有多少人被埋。

綜合BBC及《美聯社》,事發於奈及利亞中北部高原州Busa Buji社區的聖徒學院(Saints Academy),12日上午學生才剛到校上課不久,2層樓高的建築突然倒塌。

該校據信有逾千名學生,年齡皆在15歲(含)以下。起初傳出有154人受困建築殘骸中,但警方後來稱其中132人已經獲救,目前分送多家醫院治療,另有22人死亡。

Saint Academy School building around Busa Buji area collapse on Children!!!

Please we need Medics ASAP!!!!!!



Blood donors needed asap, if u can make it to either jankwano, plateau state hospital & ola hospital please go and donate blood, save a kid's life today.. pic.twitter.com/tVWFzdzrFx