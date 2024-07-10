全球首創《名偵探柯南》AR解謎！2024宜蘭童玩節期間限定登場

▲《名偵探柯南》首度結合「2024宜蘭國際童玩藝術節」，將在冬山河親水公園推出全球首創AR解謎遊戲「名偵探柯南の不思議冒險」。（圖／主辦提供）

記者林育綾／台北報導

日本人氣動漫《名偵探柯南》30周年，如今首度結合「2024宜蘭國際童玩藝術節」，將在冬山河親水公園推出全球首創《名偵探柯南》全園區AR解謎遊戲，7月6日到8月18日期間限定登場，只要帶著可上網的手機進入園區範圍，不需另外下載APP，就能進行解謎任務。

名偵探柯南30年來人氣高漲，近來也在台上映第27部系列電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，票房紀錄創新高。如今2024宜蘭國際童玩藝術節，將首創柯南AR解謎遊戲「名偵探柯南の不思議冒險」，路線串連園區特色景點，如黃龍岸司令台、紅龍艇庫、戲沙區等。

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粉絲可以一邊探索園區內的童玩時光機、奇幻書寶盒、魔方樂園，一邊體驗各種冒險刺激的水上活動，或停下腳步欣賞異國舞蹈表演，沿途解開難題。完成任務後，還有機會抽限量手機吊飾，得獎者憑中獎QR code並發布限時動態，標註童玩節官方帳號即可兌換，期間每周都有不同角色版本，每日限量160名，送完為止。

▲《名偵探柯南》推出連載30 周年紀念展。（圖／主辦提供）



另外，「名偵探柯南 連載30周年紀念展」即日起至9月1日於新光三越台北信義新天地A11展出，現場分為六大展區，能看到柯南各角色經典名言、各角色酸甜苦辣戀愛元素、錯綜複雜的暗號及死亡訊息、穿上後彷彿變成超人的各種柯南道具、青山剛昌老師特別展示室⋯等，柯南迷們可趁著暑假一起踏入30年的時光隧道。

▲《名偵探柯南》連載30周年紀念展，即日起至9月1日於新光三越台北信義新天地A11展出。（圖／主辦提供）