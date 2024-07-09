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社會 社會焦點 保障人權

男駕照遭吊銷照樣上國道　睡著撞護欄棄車落跑...害後車追撞2傷

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕駛自小客車載友人行駛國道3號，因睡著撞上路旁護欄，致車輛無法行駛，顯示警告燈後就離開現場，致另名男子駕駛車輛行經該處撞上受傷，國道公路警察局將陳男依傷害、公共危險罪送辦，屏東地方法院審理傷害罪部分判處有期徒刑5個月，易科罰金以1000元折算一日；公共危險罪因未達妨礙車輛通行，判處無罪，可上訴。

判決書指出，陳姓男子領有小型車駕駛執照，但駕照自民國112年11月10日起已遭吊銷（迄113年11月9日止），明知吊扣期間不得駕車，竟仍於2023年6月25日4時許，駕駛自小客車搭載李姓友人沿國道3號高速公路由北往南方向行駛，經南向408公里600公尺處時，因不慎睡著而先撞擊外側護欄，再回彈撞擊內側護欄，小客車因撞擊受損，停放於該處之內側車道（起訴書記載為內外側車道中間）。

陳男在發生事故後，並未顯示危險警告燈，亦未設置車輛故障標誌，竟與李姓友人直接步行離開現場。

當時，另名陳姓男子駕駛自小客搭載友人，於5時24分許（此為監視器時間）行經內側車道至該處，因未注意車前狀況，閃避不及，追撞停放於該處的小客車，致車內兩人分別受傷。案經警方處理依送法辦。

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