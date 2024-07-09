扯！　國民黨女戰神「陳玉珍研究室」竟想改成SPA館

▲陳玉珍研究室（圖）所在的青島二館，距離院區最遠且辦公室數量較少，每間辦公室約有20餘坪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有話題女王之稱的國民黨立委陳玉珍再有驚人之舉！本刊掌握，她不僅規劃在自己的國會研究室增設盥洗設備，更興沖沖地告訴其他藍委，打算找按摩師進駐，做好養精蓄銳準備，以因應朝小野大、動輒爆發肢體衝突的議事攻防戰，為此，她多次盧立法院總務處，希望院方給予協助，並自行找來廠商實地勘察，一連串動作使「玉珍spa館」還未真正設立，就成為院內茶餘飯後的話題。

對於陳玉珍的要求，總務處數次派員實地會勘，但初步評估認為不可行，執行恐有難度。除了可能要重新計算配電，相關排水管線倘若繞經其他立委辦公室，是否影響他人辦公，以及後續保養、修繕等一系列問題，都有待進一步周延規劃。

針對研究室裝潢議題，陳玉珍回應本刊表示，每位委員每一屆新上任時都可以裝修自己的研究室，目前因為太忙碌，立法院議事攻防很多，她還沒來得及進行裝修；裝修細節等休會後再跟辦公室同仁討論，裝修完成後，如果大家有意願參觀，歡迎再來辦公室坐坐。3連霸立委陳玉珍，常常在立法院朝野衝突時擔任開路先鋒，被歸類成國民黨團「衝組」一員，過去曾上演緊抱同黨立委蔣萬安、手插進他黨立委林昶佐褲子口袋，以及前往外交部踢館抗議，結果手被門夾到緊急送醫等事件，個人風格十分突出。

▲陳玉珍5月初頂著濡溼頭髮，衝進內政委員會準備質詢，立刻成為立法院經典畫面之一。

今年5月初，新會期開議3個月，陳玉珍又因在院區美容院洗頭，洗到一半來不及吹乾，髮絲仍不斷滴水的狀態下跑進委員會準備質詢，再度成為話題。

陳玉珍為此受訪直言不諱，還原當天是利用質詢空檔去洗頭，沒想到順序很快輪到她，但頭才洗到一半，只好先簡單擦拭就到委員會，再回去把頭洗完。她還頗為自豪地強調，由此不難看出，自己時時刻刻都在關注立法院動態。

▲陳玉珍規劃在研究室內增設盥洗設備，消息一出又引起院內熱議。

滴水事件還餘波盪漾，陳玉珍近日再因洗頭議題成為院內熱門話題。本刊掌握，由於自認是容易出汗體質，有頻繁沖水、洗髮需求，陳萌生在研究室設置盥洗設備的念頭，一來節省往返研究室與院區美容院的奔波時間；二來想洗就洗，更方便，因此，在5月中旬，便尋求負責院區建築修繕養護的總務處協助。

▲青島二館在2021年5月7日，被公告登錄為台北市歷史建築，保存與維護必須符合《文資法》規範。

對於陳玉珍的要求，總務處數次派員實地會勘，但初步評估認為不可行，執行恐有難度。除了可能要重新計算配電，相關排水管線倘若繞經其他立委辦公室，是否影響他人辦公，以及後續保養、修繕等一系列問題，都有待進一步周延規劃。

針對研究室裝潢議題，陳玉珍回應本刊表示，每位委員每一屆新上任時都可以裝修自己的研究室，目前因為太忙碌，立法院議事攻防很多，她還沒來得及進行裝修；裝修細節等休會後再跟辦公室同仁討論，裝修完成後，如果大家有意願參觀，歡迎再來辦公室坐坐。



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