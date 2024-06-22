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電話中爆口角！基隆男拿摺疊刀衝好友家刺死他　遭羈押禁見

▲▼ 口角糾紛傷者遭刺不治身亡 基警偕同金山警3小時火速查緝殺人犯嫌到案 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林男(右)因口角糾紛，竟持摺疊刀跑到好友家刺死對方。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆暖暖31歲林姓男子20日晚間與35歲李姓男子電話中發生口角，沒想到林男卻氣得持摺疊刀衝到李男家，朝著李男胸部猛刺3刀後逃逸。警消獲報到場，緊急將李男送醫搶救，但仍宣告不治。警方展開追緝後，於磺港漁港逮捕到林男，並依殺人罪嫌移送地檢署偵辦，全案複訊後，檢方認林男有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

這起案件發生在20日晚間8時許，雙方在電話中爆發口角，李男在電話中回，「講話客氣一點、禮貌一點」，但卻因此忍怒林男。林男當下便立刻拿著摺疊刀衝到李男家中，並且朝著李男胸部猛刺3刀後逃逸。警消獲報到場，緊急將李男送醫，但他仍因傷重宣告不治。

▲▼ 口角糾紛傷者遭刺不治身亡 基警偕同金山警3小時火速查緝殺人犯嫌到案 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林男做案用兇刀。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方事後展開追緝，發現林男逃亡前還先與友人換車，接著往新北市萬里區方向逃亡，警方隨即動員多組警力追緝，最終在磺港漁港尋獲林男車輛，並於漁港防波堤查緝林男到案，警詢後依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

案經檢方複訊後，認為林男涉犯刑法殺人罪嫌疑重大，且有逃亡及串供滅證之虞，因此向法院聲請羈押，而法院則裁定羈押禁見。

▲▼ 口角糾紛傷者遭刺不治身亡 基警偕同金山警3小時火速查緝殺人犯嫌到案 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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