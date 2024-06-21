鈕承澤申請假釋又失敗！認定他「無悔意」　法務部二度駁回





▲鈕承澤二度申請假釋遭駁回。（資料照／記者王兆麟翻攝）

記者吳明峯、陳韻如／台北報導

知名國片導演「豆導」鈕承澤涉犯強制性交罪被判刑4年定讞，並於2021年底到花蓮監獄服刑，其去年(2023年)12月曾申請假釋，但遭到駁回，而近日他又二度申請假釋，但經法務部矯正署假釋審議委員會審查後，認為鈕承澤不具「悛悔實據」要件，再度駁回其假釋申請。

鈕承澤2018年11月23日晚間在自家與多名電影工作人員聚餐後，趁著其中一名女工作人員被獨自留下之際，竟涉嫌性侵對方，女子脫困後立即驗傷，果真在胸口等處驗出鈕的DNA，女子隨後也報警提告。

在法院審理期間，鈕承澤賠償受害女子200萬元試圖要和解，但卻始終否認性侵，還辯稱，「她沒拒絕」，女方因此不肯原諒他。

一、二審法官審理後，均認為鈕承澤梧悔悟之心，因此依強制性交罪判處4年徒刑，最高院也於2021年9月底駁回上訴定讞，而其也於2021年11月30日到花蓮監獄報到入監，且他因犯妨害性自主罪，無法申請到外役監服刑。

直到去年12月間，鈕承澤因執行刑期過半，加上獄中累進處遇已達第2級，符合申請假釋的2個基本門檻，他於是首度提出申請，但遭到駁回，他又於近日再次申請假釋，但矯正署假釋審議委員會審查後認為，鈕未達「悛悔實據」程度，意旨他沒有悔改的證據，不符假釋要件，二度駁回鈕假釋案。