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家庭娛樂新趨勢！民調揭示7成以上民眾擁有智慧型電視　最在意三大關鍵功能

▲▼無反光,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲調查發現大部分的人都想擁有最新科技的智慧電視。

消費中心／綜合報導

享受視聽娛樂是每個人最放鬆的時刻，為了讓觀影的感受更上一層，電視逐漸智慧化，提供前所未有的畫質、音效、觀看舒適度和設計美學，已經重新定義台灣家庭的娛樂體驗，追求更頂級視聽感受的民眾到底有哪些習慣？根據《ETtoday民調雲》調查「家電產品使用及選購偏好調查」，針對全台25歲以上民眾收集了超過1,000份有效樣本，一起揭曉近期民眾選電視時最在乎的關鍵點！

▲▼無logo,new,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

智慧電視普遍成為主流，影音串流使用率高達8成5以上

智慧聯網電視最棒的是可以用手機連結，要看串流平台、要打電動、看電影都沒問題，從這份調查報告顯示，大部分的民眾都嚮往擁有智慧電視，尤其是個人月收入8萬元及以上的高收入群體對智慧電視的要求更高，此區間擁有Samsung的占有率較高。當中高達8成的民眾習慣將電視放在客廳，這意味著客廳依然是人們最主要的家庭娛樂場所，其中7成的民眾家中擁有聯網電視，習慣用影音串流服務更高達85.4%，24~49歲族群更常使用影音串流服務、螢幕鏡射功能，觀察發現這個族群特別喜歡有個人化的設定，像是Samsung智慧顯示器才有的For you頁籤，從串流媒體到遊戲都可以提供個人化推薦內容，可以跨裝置PC Windows、IOS、跨系統串聯，並且持續擴大物聯網規格支援，符合高收入民眾在乎一台電視可以滿足多項需求！

▲▼無反光,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲Samsung智慧顯示器才有的For you頁籤，從串流媒體到遊戲都可以提供個人化推薦內容。

畫質和音效：消費者最關心的電視特性

調查結果顯示，80%的受訪者將畫質視為選購電視時最重要的考慮因素，而50%的受訪者則將音效列為關鍵考量。這一發現凸顯了高畫質和優質音效在提升家庭娛樂體驗中的重要性。三星電子在今年新發表的Neo QLED 8K智慧顯示器系列特別全面導入提升畫質和音效的新技術，相較於第二代在AI神經網絡效能提升了25倍、CPU效能提升30%、GPU效能提升2.2倍，以及NPU效能提升2倍，也就是說，觀看原生的8K內容時，能展現出更極致細膩的畫質，像是觀看YouTube頻道中的8K內容演唱會，不論是舞台設計、現場粉絲尖叫都能透過Neo QLED 8K智慧顯示器呈現出真實而沉浸式的娛樂體驗。即使是非8K影像，也能透過AI的力量提升。

▲▼無反光,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲Samsung智慧顯示器畫質好、音質佳，在家就能享受超大螢幕玩遊戲、沉浸式的觀影體驗。

觀看舒適度 ：一個不容忽視的需求

當客廳搖身一變成為視聽娛樂中心，民眾花更多時間在玩遊戲、追劇，超過70%的受訪者表示，長時間觀看電視會導致眼睛疲勞，反映出觀看舒適度在電視產品設計中的重要性。針對這一問題，市場上已有電視品牌推出了具備減少反射面板技術的產品，以保護消費者的視力。三星推出的8K與Neo QLED QN90D 以上機種都具備「抗反光究極黑面板」，能讓畫面表現更立體深邃並擁有非凡的對比，不論亮暗部畫面細節都一樣清晰，提升觀賞的舒適度。

Samsung Neo QLED 8K智慧顯示器（2024）搭載獨家NQ 8第三代AI高效處理器，也就是在看影音平台上較低解析的影音內容時，會自動分析並還原畫面提升至接近8K的畫質，即可看得更清晰， Samsung Neo QLED 8K智慧顯示器搭載AI聰明護眼模式可以感應環境光線，自動調整色溫及亮度，抑制藍光、減少螢幕閃爍，且三星全系列智慧顯示器榮獲VDE護眼認證（eye care），能抑制藍光並減少螢幕閃爍，保護消費者的視力更能滿足高品質的聲光效果需求。

▲▼無logo,new,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲擁有最新科技的三星智慧顯示器，全新「抗反光究極黑面板」具備減少反射面板技術，而且三星全系列智慧顯示器榮獲VDE護眼認證，能抑制藍光並減少螢幕閃爍，保護消費者的視力更能滿足高品質的聲光效果需求。

智慧功能：未來娛樂的關鍵

此外，調查顯示，智慧型電視的多功能性是消費者的另一大關注點。從串流服務到社交媒體互動，智慧型電視以其豐富的應用程式和便捷的操作界面，正成為家庭娛樂的核心。智慧生活化也是三星不斷提升的重點，不管是用Samsung Smart View或Apple AirPlay 2、Windows都能無線分享到智慧顯示器上，在單一介面上做到整合多種跨平台支援功能，進行多工處理，例如可直接將手機、筆電或桌機畫面投射到智慧分享器上，也可使用多重視窗功能邊工作邊追劇，滿足多工需求，今年更跨界到GalaxyBuds、Galaxy Watch也可以直接投放到大螢幕上，運動時不用低頭看手錶，是不是更便利了！

透過智慧中心（Smart Hub）可以享受多元的線上節目、遊戲、娛樂體驗與應用程式，直接瀏覽推薦的影音內容，遙控器上有Netflix、Disney+等快捷鍵，隨點隨看，還可搭配中文語音直覺操控，讓娛樂體驗升級進階到智慧生活的樣貌！

▲▼無反光,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲Samsung智慧顯示器使用AI科技業界領先，不斷優化畫質和聲音，人性化的貼心科技，讓看過Samsung智慧顯示器的消費者直接被圈粉。

設計與裝潢搭配：美學與功能的完美結合

調查發現，消費者越來越重視電視的外觀設計及其與家居裝潢的協調性。約50%的受訪者認為，電視應該與家中的裝潢風格相匹配，這反映了現代消費者對於產品美學的高度要求。對比一般電視顯示器後面一堆線材的狀況，三星智慧顯示器搭配的獨家美型集線器能讓顯示器後面乾淨清爽，分為一般長度的美型集線器與長達5m的美型連接線兩種規格，可提供平面擺放、壁掛等不同情況使用；有97.7%民眾表示能輕薄集線、整合電源及訊號源，讓螢幕周圍線材不再凌亂的智慧顯示器，更吸引人購買，值得一提的是，25至39歲的民眾中，表示「一定會買」的比例高於其他年齡層。

▲▼換圖,無反光,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲三星不斷以創新技術和豐富的應用程式，推出展現個人品味的智慧型家居產品。

Samsung智慧顯示器　多樣化機型供消費者選擇

這份調查揭示民眾對智慧聯網電視有高度期待，隨著科技的不斷進步，其中Samsung不斷以創新技術和豐富的應用程式，推出展現個人品味的智慧型家居產品，為人們的生活品質帶來大躍進，像是Samsung智慧顯示器OLED、Neo QLED 8K等高階機種，都具有抗反光與護眼認證，不論場景亮或暗，幀幀細節層次分明、視覺效果更加清晰，其中Samsung Neo QLED 8K智慧顯示器以革命性量子Mini LED結合金屬量子點顯色技術，呈現業界最100%色域空間；除了眾多高階新機，受到時尚美學愛好者喜愛的Samsung The Frame也美力升級，搭配多種可拆卸磁吸式時尚風格邊框，讓使用者彷彿置身畫廊，賦予民眾更豐富的生活方式。

了解更多：https://reurl.cc/r93zN1

▲▼無反光,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲Samsung Neo QLED 8K智慧顯示器以革命性量子Mini LED結合金屬量子點顯色技術，呈現業界最100%色域空間；讓使用者彷彿置身畫廊。

▲▼無logo,new,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲市調顯示多數人對於電視螢幕反光感到不適，若有能減少光影反射的電視產品，將提高購買意願。

▲▼無logo,new,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

▲▼無logo,new,智慧型電視,家庭娛樂,調查報告,視聽體驗,三星。（圖／資料照）

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