小狼狗「封屍美魔女」奇案　遺照神情破心防

▲張鈞傑帶著小弟，在廟會活動上公然擄走趙姓女友。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

14年前，台中一名年近半百的趙姓女子參加當地廟會祭典，竟被相差16歲的張姓小男友及同夥押走，自此人間蒸發，等警方接獲家屬報案，發現可能是一起命案時，張嫌早已逃往大陸；事後雖成功引渡張男回台，但他一開始否認犯案，後來要求家屬不得求償、法官不判死，才肯告知棄屍地點，只不過當他看到家屬手中趙女遺照上的微笑，心防瞬間瓦解，下跪坦承將她殺害棄屍苗栗鯉魚潭水庫一帶，最後被法官判處無期徒刑定讞。

2009年，在台中大甲一家卡拉OK店上班的45歲趙姓女子，因保養得宜及職業之故，在純樸小鎮相當引人注目，素有「美魔女」之稱，也因此吸引當時才29歲的男子張鈞傑與其交往，不料，一場姐弟戀卻因不堪旁人的側目訕笑，竟變成一樁水泥封屍的命案悲劇！

帶古惑仔 廟會押人

原來，當年10月25晚間，趙女前往后里參加無極麒麟太子宮廟會活動，就在祭典與法事徹夜進行之際，張男卻於凌晨4點時分，帶著幾個貌似古惑仔的少年郎跑到宮廟門口，要廟方執事人員叫趙女出來。

▲趙女因保養得宜而有美魔女之稱，一場姐弟戀卻讓她意外喪命。

一名廟公見幾人臉色不善，勸趙女不要出面，但她不當一回事說：「沒關係，我跟他講一下就回來。」沒想到雙方發生口角，張男竟強拉趙女上車揚長而去，因2人情侶關係眾所皆知，在場信徒不以為意，沒想到趙女就此人間蒸發，直到11月7日，家屬報案請求警方協尋，眾人才意識到出事了。

負責偵辦此案的刑事小隊長蔡友銘說：「我們調閱附近路口監視器，查出車主是張男的廖姓友人，廖到案後聲稱，張因不爽趙女周遭朋友叫他小狼狗，要找趙問個清楚，才向他借車，還找了3個少年助陣，幫忙將趙帶到張位於東勢鎮的老家，一人收了1,000元酬勞就散了。」

▲張鈞傑（中）犯案後逃亡大陸，被引渡回台後，也拒絕透露棄屍地點。

此外，廖還透露，隔天張還打電話叫他幫忙買一個最大號的垃圾桶跟一包水泥，蔡友銘說：「聽到這裡，我心都涼了，隊裡的老刑警都認為，趙女凶多吉少，應該不在人間了！」更糟糕的是，就在警方漏夜追緝張時，他卻提早一步透過小三通，跑路到中國。

蔡友銘說：「清泉崗機場監視器有拍下他站在所有旅客最前方的畫面，態度顯得很急躁，既然人都跑出去了，當時的台中縣警方也只能先透過刑事局與對岸公安單位聯絡，看是否能設法引渡，同時也派員到他東勢老家蒐證，希望能找到關鍵證據。」

屍體無蹤 老鄉勸說

▲張男老家衣櫃下方的木地板被重新粉刷，檢警撬開採集到趙女血跡。

蔡友銘回憶：「搜索張男老家時，有個房間非常髒亂、破舊，但衣櫃下方的木地板，卻有一部分重新油漆過，顯得相當突兀，於是我們撬開地板，發現水泥地面沾染微量血跡，鑑識人員採集後與趙女父親DNA比對，證明是趙女的血，這讓刑事局兩岸科有強力的理由要求對岸引渡張男。」

就在案發後9個月，平日躲在山上的張鈞傑，下山看野台戲解悶時，被中國公安逮個正著，隨即被解送回台灣。

▲張鈞傑坦承將屍體裝進大垃圾桶並以水泥密封後，從鯉魚潭邊坡往下丟。

沒想到回台後面對警方借提偵訊，他竟抱著「老子不開口，神仙難下手」的態度，多次行使緘默權，不然就是否認殺害趙女，堅稱當晚2人在老家大吵一架後，自己帶著沮喪的心情入睡，隔天醒來，趙女就已離開；至於木地板底下為何有趙女的血跡反應，他則推說不曉得。

蔡友銘說：「要說服檢察官立案，朝命案方向偵辦，有血跡足夠了，但要起訴張鈞傑，甚至在法庭讓張男定罪，沒有屍體可不成。」為此，警方甚至動用八八風災時，尋找覆沒在土石流下罹難者屍體的「透地雷達」，在張男老家附近山坡找了一圈，卻仍舊一無所獲。

▲救難隊人員垂降爬下山谷，找到一只破碎的垃圾桶及一堆白骨。

專案小組無計可施，只能找張男在東勢分局偵查隊的一個客家老鄉，試著用母語說服他，希望他還有點良心，不要讓趙女曝屍荒野，死後仍不得安寧，這時，張男才囁嚅著要那名警察老鄉轉達說：「如果家屬不要提民事求償，你們警方也去拜託法官不要判我死刑，我就說出來。」

看到遺像 下跪認罪

儘管死者兒女恨死了這個殺害母親的凶手，但為了讓媽媽能夠入土為安，也只能忍痛答應，就在警方再度帶著張回到東勢老家，準備在附近開挖尋找屍體時，死者女兒也捧著母親遺像在封鎖線外等候，張一抵達現場見到相框裡趙女猶有風韻的笑臉時，瞬間崩潰，雙膝不由自主地下跪，向警方坦承真正的棄屍地點並不在台中，而是在苗栗的鯉魚潭水庫一帶。

▲張鈞傑（右2）看到家屬手捧的趙女遺像後（左），瞬間崩潰，並下跪吐露棄屍地點。

隔天清晨，張帶著警方來到鯉魚潭水庫旁的一處產業道路，指著路旁一根電線桿說：「我就是從這裡丟桶子的。」沒多久，專案小組就在距離該道路60公尺深的山谷，發現一只破碎的垃圾桶及一堆白骨；檢警研判可能垃圾桶被張往山谷裡丟的過程，碰到岩石或樹幹被撞破，加上桶內的水泥未乾，讓原本由棉被裹著的屍體滾落桶外，暴露在山谷中遭野狗啃屍，才變成一堆散落的白骨。

▲張鈞傑在鯉魚潭水庫附近的棄屍現場，下跪焚香祈求死者原諒。

此案在偵辦過程中，家屬與辦案人員都曾多次夢到趙女，說不知道自己身在何處，只知道旁邊有峭壁、有樹林；曾有另一位小隊長破案心切，到宮廟扶乩問神，乩童畫出一個類似城牆的圖案，事後到了現場，發現棄屍邊坡擺著一整列水泥紐澤西護欄，遠遠望去，正像是乩童所畫圖中的城牆牆垛。

辯稱意外 試圖脫罪

這個案子在檢察官覆訊及法院審理時，張男都否認刻意行凶，還瞎掰是趙女在爭執中嗆說要尋短、吞安眠藥，自己隔日發現女友暴斃，加上她遭通緝，擔心會被追究藏匿犯人的罪名，才會以水泥封屍、裝桶丟棄。

但法醫檢驗報告卻指出，趙女左邊顱骨殘留瘀血痕跡，右中腦有200公克血塊，研判因鈍器重擊導致「顱內血壓增高後，合併嘔吐食物哽住氣管窒息，最後因中樞神經休克與呼吸衰竭死亡。」

▲刑事小隊長蔡友銘（圖）透露，檢警聽到廖男證詞後，就認定趙女凶多吉少。

眼看事跡敗露，張男才改口表示，因趙女要求分手，他不想答應，加上案發前聽說趙的朋友私下都笑他是「小狼狗」，才憤而將她押回老家談判，爭執中推趙女一把，導致她腦部撞到衣櫥。

張男辯稱，由於案發6個月前，趙女也曾因故導致腦震盪到豐原醫院就醫，可能是不小心重複撞到同一個地方，才導致死亡，他並沒有殺害趙女的意圖，純粹是意外而已；如此離譜的脫罪說法，自然不被法官採信，最終法院仍依殺人罪判處張男無期徒刑定讞，要他為趙女的死付出代價。



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