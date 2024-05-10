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最新熱銷童書排行榜　冠軍套書圖書館預約2年才排得到

▲▼穿越故宮大冒險,達克比辦案,穿越驚奇圖書館。（圖／取自博客來）

▲《穿越故宮大冒險9》本週剛上市就衝進熱銷榜冠軍。（圖／取自博客來，下同）

記者楊智雯／綜合報導

5月到了，也代表學期要進入尾聲，小學生家庭已經在如火如荼安排暑假了！兩個月的時間可以做很多事、看很多書，家長們也在問閱讀書單及早做準備，從博客來的熱門童書排行榜中顯露端倪，近7日的熱銷榜中分別是《穿越故宮大冒險9》、《達克比辦案14》、《穿越驚奇圖書館1》，進榜的前三名近期的買氣相當活絡，《穿越故宮大冒險》、《達克比辦案》一直都是圖書館、二手市場超搶手的童書，有家長在社群提到「《穿越故宮大冒險》在圖書館預約前面有20幾個人，算起來要2年後才排得到」！

▲▼穿越故宮大冒險,達克比辦案,穿越驚奇圖書館。（圖／取自博客來）

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▲博客來的熱門童書排行榜中《穿越故宮大冒險9》是周冠軍。

橫掃各大書店排行榜、風靡校園的《穿越故宮大冒險》系列，最新版《穿越故宮大冒險9》本週剛上市就衝進熱銷榜冠軍，家長們和專家都力推這套書很有內容，可以一邊享受奇幻故事又能增加知識，還可以陶冶孩子的品德，這套書在圖書館預約至少都10～20人在排隊，不少家長在二手市場詢問割愛，也有人分享「博客來會員日搭配折價卷~大概能在55折以內收編」，運用各種方法就是想要讓孩子能看到！

▲▼穿越故宮大冒險,達克比辦案,穿越驚奇圖書館。（圖／取自博客來）

▲《達克比辦案14》上市一個月來一直在熱銷榜上。

深受小孩喜愛的《達克比辦案》系列是偵探故事，童話阿姨稱讚「明明是科普漫畫卻幽默到不行」，達克比也會不定期舉辦故事分享會、辦案活動都非常熱門，日前在台北市立動物園舉辦見面會，也是狂吸鐵粉參加。故事中的鴨嘴獸達克比是一隻動物警察，每一集離奇的生態案件從沙漠到海洋、森林到草原都有，帶讀者深入動物世界，調查各種動物世界的行為和生態，漫畫搭配專業的文字敘述，小孩可以安靜的沈浸在故事裡，最新一本《達克比辦案14》上市一個月來，不但是月排行冠軍，更是週排行第二名，相當適合當成暑假閱讀清單之一。

本週熱銷排行第三名的《穿越驚奇圖書館1》也是大有來頭！是「神奇柑仔店」作者廣嶋玲子創作的奇幻冒險系列，涵蓋世界經典名著、解謎推理元素，都是讓孩子愛不釋手的元素！

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