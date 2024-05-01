印度上百所學校收「炸彈威脅」！考試中斷急疏散　家長擠爆校門口

▲ 學校收到炸彈威脅，驚恐的家長擠爆校門。（圖／翻攝自X／@suddu007）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度德里及首都附近逾百所學校1日收到炸彈威脅，多所校方緊急疏散所有學生，考試也被迫中斷，警方到場搜索後未發現任何可疑物品，研判是遭人惡作劇，現已查出恐嚇郵件來源。

NDTV報導，德里的Chanakyapuri、Mayur Vihar及德瓦卡（Dwarka）地區3所學校是1日最早收到威脅郵件的學校，後來有近百所學校也收到類似的恐嚇信，聲稱校園內被放置爆裂物，就連未收到恐嚇信的學校也預防性關閉校園。

其中還有一所學校Mother Mary當時正舉行考試，因安全疑慮被迫中止，校方宣布進入緊急狀態，要求所有人馬上離開校園。另一所Delhi Public School則是通知家長，將立即送學生回家；警方趕到後疏散校園，現場畫面可見校門口擠滿等著接孩子的家長。

當局獲報後派出偵爆小組、拆彈小組及消防人員，未在任何一所學校發現可疑物品，呼籲家長保持冷靜。德里副州長VK Saxena稍早說明，警方已經追查到惡作劇信件來源，已要求警方對此詳細報告，承諾採取嚴厲行動。