印度上百所學校收「炸彈威脅」！考試中斷急疏散　家長擠爆校門口

▲ 學校收到炸彈威脅,驚恐的家長擠爆校門。(圖/翻攝自X/@suddu007)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度德里及首都附近逾百所學校1日收到炸彈威脅,多所校方緊急疏散所有學生,考試也被迫中斷,警方到場搜索後未發現任何可疑物品,研判是遭人惡作劇,現已查出恐嚇郵件來源。

NDTV報導,德里的Chanakyapuri、Mayur Vihar及德瓦卡(Dwarka)地區3所學校是1日最早收到威脅郵件的學校,後來有近百所學校也收到類似的恐嚇信,聲稱校園內被放置爆裂物,就連未收到恐嚇信的學校也預防性關閉校園。

其中還有一所學校Mother Mary當時正舉行考試,因安全疑慮被迫中止,校方宣布進入緊急狀態,要求所有人馬上離開校園。另一所Delhi Public School則是通知家長,將立即送學生回家;警方趕到後疏散校園,現場畫面可見校門口擠滿等著接孩子的家長。

當局獲報後派出偵爆小組、拆彈小組及消防人員,未在任何一所學校發現可疑物品,呼籲家長保持冷靜。德里副州長VK Saxena稍早說明,警方已經追查到惡作劇信件來源,已要求警方對此詳細報告,承諾採取嚴厲行動。

Some schools of Delhi received E-mails regarding bomb threats. Delhi Police has conducted thorough check of all such schools as per protocol. Nothing objectionable has been found. It appears that these calls seem to be hoax.

We request the public not to panic and maintain peace.