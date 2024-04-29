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中國侵略戰術「溫水煮青蛙」　美印太司令警告：恐措手不及

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍印太司令部（USPACOM）司令阿基里諾（John Aquilino）表示，中國正在以「溫水煮青蛙」的策略，逐漸加大軍事侵略行動。如此一來，當衝突到達臨界點時，其他國家就無法立刻意識到，反而會措手不及。

阿基里諾在《金融時報》28日刊登的採訪中，談論北京對鄰國採取的「溫水煮青蛙」策略，「這是正在進行的施壓行動。我看見它的範圍跟規模都在擴大，沒有放緩。」

阿基里諾認為，各國必須高聲疾呼，譴責來自北京的侵略行為，「必須不斷描述中國超出國際法律規範的不良行為。這個故事必須由該地區的所有國家來講述。」

▲▼美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像／美聯社）

阿基里諾將在下月退休，任職期間多次警告，中國是鄰近國家日益增長的主要威脅。他的繼任者是美國海軍上將帕帕羅（Adm. Samuel Paparo），此人也把中國列為美軍在該區域面臨的最緊迫威脅之一。

《商業內幕》指出，北京對台灣擺出逾加咄咄逼人的態勢，經常一次派遣數十架戰機跨越海峽中線，來自中國的氣球也經常飛越台灣領空。儘管這些入侵不被視為直接戰爭行為，但通常被形容為「灰色地帶」戰爭，迫使台灣國防部做出應對，也讓台灣人民處於緊張狀態。

與此同時，北京一直在大幅增加軍事開支，2022年的國防預算達到2300億美元。儘管美國同年國防預算是將近4倍，但軍事觀察人士指出，「一比一」比較可能產生誤導，因為中國勞動力與生產成本較低，實際開支會比這個數字更大。

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