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內褲男「虐死女友的狗」！吉娃娃屍體扔窗外　她回家見屋內血跡崩潰

▲▼蘇格蘭一名男子趁著女友帶兒子外出慶生時，將女友養的寵物犬、12歲的吉娃娃阿奇（Archie）。（圖／翻攝自X）

▲男子趁著女友外出，將她飼養的12歲吉娃娃阿奇（Archie）虐死。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

蘇格蘭一名男子趁著女友帶兒子外出慶生時，將女友養的寵物犬、12歲的吉娃娃阿奇（Archie）虐待致死。監視器拍到狗狗被人從窗戶丟出來，遭甩飛在空中後墜地。穿內褲的男子走出門外，撿起狗狗後又隨意丟地上，女友回家發現房間內全是虐狗造成的血跡，檢驗報告顯示牠在被扔出窗外之前就已經死亡。

根據英國鏡報報導，海倫斯堡（Helensburgh）35歲男子唐納德（Donald Gollan）2022年3月某天，趁著42歲女友羅拉（Laura Park）帶著兒子外出慶祝6歲生日時，對她的吉娃娃犬阿奇進行虐待。

鄰居提供的一段令人不安的影片顯示，阿奇被從樓上的窗戶拋出，掉落到後院的地面，只穿一條內褲的唐納德從後門走出，看起來似乎有些喝醉，他彎腰撿起阿奇後，又隨意丟到一旁。據報導，後院是由混凝土鋪成的堅硬地面。

▲▼蘇格蘭一名男子趁著女友帶兒子外出慶生時，將女友養的寵物犬、12歲的吉娃娃阿奇（Archie）。（圖／翻攝自X）

▲12歲吉娃娃阿奇被扔出窗外的監視器畫面。（圖，經黑白處理／翻攝自社群平台X

羅拉回家後見狀，情緒崩潰，「那就像是個犯罪現場，我兒子的臥室裡到處都是血跡，這輩子沒見過這種事，我知道阿奇不在房子裡後開始尖叫，我跑到我們的臥房，唐納德只穿內褲躺在床上對我大吼，叫我滾出去。」

羅拉瘋狂地開始找狗，後來是一名來幫忙的鄰居在後院籬笆附近的一張寵物床墊後方，發現了被塞在那裡的阿奇。羅拉被她的父母接回家後立刻報警，鄰居後來也告訴她監視器拍到阿奇生前被丟出窗外的殘忍畫面。羅拉說，自己第一次看到影片是在法庭上，情緒受到極大影響，「感覺就像再次重複當天的痛苦」。

病理檢驗報告顯示，阿奇遭受多處骨折，推測牠是在被丟到後院之前就已經死亡。羅拉表示，「病理專家後來告訴我，牠的主要死因是頭部受到重擊，看起來大部分折磨都發生在臥室裡。」唐納德在22日在法庭上被判定有罪。

遭受此次事件的打擊後，羅拉罹患了創傷後壓力症候群（PTSD），她說「這是我曾愛過的男人，他以前從來沒有虐待行為的跡象。我無法理解他為什麼會做出這種事情。但我只能認為，傷害他人對他來說是一種滿足感。」唐納德已經獲得保釋，目前正在等待法官量刑，預計將於5月22日接受判決。

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