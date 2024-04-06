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台積電熊本二廠落腳菊陽町！　一廠2030年「在地採購率60%」

▲▼台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）24日正式開幕。（圖／路透）

▲台積電（TSMC）熊本一廠（Jasm）。（圖／路透）

文／中央社

日本首相岸田文雄今天前往台積電熊本新廠參訪，與台積電總裁魏哲家交換意見。台積電晚間接受記者詢問回覆，在與熊本縣地方企業會談時，魏哲家透露，熊本一廠預計2030年達到在地採購率60%，第二座晶圓廠也將落址熊本縣菊陽町。

日本經濟新聞今天報導，首相岸田文雄今天前往台積電熊本新廠參訪，除了跟台積電總裁魏哲家交換意見，也對台灣4月3日發生的花蓮地震表達慰問之意。

日本放送協會（NHK）報導，魏哲家表明台積電熊本第二工廠預定地，將跟第一工廠一樣位於菊陽町。

對此，台積電晚間回覆中央社記者表示，日本首相岸田文雄今天蒞臨熊本廠JASM，與台積電、JASM、索尼半導體解決方案公司SSS（Sony Semiconductor Solutions Corporation）、電裝株式會社（DENSO Corporation），以及熊本當地企業進行會談，藉以了解JASM目前進度，與對熊本當地帶來的效應。

台積電說明，岸田首先對4月3日台灣地震表達慰問之意，並對台積電在地震發生後的快速復原能力表達敬意。

台積電指出，岸田對於JASM未來將帶給地方經濟成長，以及培育人才的貢獻深表期待，並再次強調日本政府對於支持日本半導體供應鏈的決心。

魏哲家在會中提到，基於台積電在過去累積的經驗與緊急應變能力，以及在員工與供應商夥伴的努力下，目前台積電在台灣的晶圓廠設備都已大致復原。

魏哲家強調，日本是全球半導體生態系統中重要的一環，台積電是日本半導體產業長久以來密切的合作夥伴，JASM可視為台積電和日本各界、包括日本政府合作精神的里程碑，再次感謝日本政府對JASM的支持。

在與熊本縣地方企業的會談當中，魏哲家透露，JASM第一座晶圓廠預計在2030年達到在地採購率（indirect material）60%，第二座晶圓廠也將落址熊本縣菊陽町。

魏哲家期許，JASM能繼續為熊本帶來更多正向影響，並期待與當地建立更強大的合作關係。

台積電日本熊本廠JASM今年2月24日開幕，當時岸田透過預錄影片致詞宣布，日本政府也決定支持興建二廠。

熊本一廠投資規模86億美元（約新台幣2704億元），預計今年第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米晶片。

台積電並計劃今年底，開始興建熊本第二座晶圓廠，2027年底量產，增加提供6奈米、7奈米及40奈米製程技術。

日本政府決定最多補助台積電熊本一廠4760億日圓（約新台幣1018億元），並拍板補助7320億日圓（約新台幣1565億元）興建二廠。

台積電熊本二廠與熊本一廠加起來設備投資額約3兆日圓（約新台幣6414億元），日本政府的補助金達1.2兆日圓（約新台幣2566億元）。

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